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10 советов иностранным компаниям, которые планируют заходить на рынок Казахстана
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04.04.2020

10 советов иностранным компаниям, которые планируют заходить на рынок Казахстана

Чем рынок Казахстана отличается от других рынков стран СНГ, и на что важно обратить внимание.

1. Перед выходом на рынок Казахстана самое главное — понимать восточную культуру и менталитет, уважительно относиться к старшим, правильно определять иерархию в обществе.

2. Из каналов коммуникации в Казахстане более распространен Google, чем «Яндекс», Instagram, чем VK, в отличие, например, от России. Но в целом медиамикс по продвижению такой же, как в России.

3. Самое глобальное отличие в коммуникациях в Казахстане — вся рекламная информация должна дублироваться на двух языках, на казахском и русском, в России же только на русском.

4. В Казахстане важны связи и отношения, важно знать всех партнеров лично, иметь сильный нетворкинг, так как город Алматы в целом небольшой. Местная особенность — поддерживать плотные близкие отношения.

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5. Казахстан — это передовая страна Центральной Азии с хорошим и доступным интернетом, образованным населением и высокой долей оплат картами. Пользователи здесь готовы пробовать новые решения, хотят получать самый быстрый и качественный сервис.

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6. Казахстан — уникальная страна, сочетающая в себе элементы европейской и восточной ментальности, что накладывает свой отпечаток и на бизнес. Принятие решений занимает длительное время — это может быть и плюсом, есть время лишний раз обдумать.

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7. Казахстан — небольшая страна, всего 18 миллионов жителей. Поэтому и не так много лидеров мнений, около 20 топовых инфлюенсеров, с которыми работают практически все бренды.

8. В стране есть большой пласт аудитории, которая говорит и думает на казахском языке, для нее необходимо разрабатывать собственную стратегию для продвижения ваших товаров или услуг.

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9. Внешнее оформление брендов в Казахстане соответствует общемировым трендам. Но есть предрассудки, например, про очень яркое оформление: ярко — значит дешево или несерьезно, некачественно. А вот если черное и золото — значит дорого и качественно, но и это уже уходит в прошлое.

10. Если вы не знакомы с историей Казахстана и местной культурой, советуем это сделать. Казахи — свободный кочевой народ, которые не привыкли сидеть на месте и любят перемены.

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