Как в Казахстан заходят шеринг-компании из России и Беларуси, и какие особенности рынка они увидели

Шеринг-экономика не первый год набирает популярность во всем мире. В Казахстане еще свободны ниши в этом направлении, особенно в столице. Вот какие особенности рынка увидели представители «Яндекс.Go» и белорусского сервиса Eleven.

Тамирлан Шапиев, исполнительный директор по развитию рынков Центральной Азии «Яндекс.Go»





В Казахстане «Яндекс.Такси», сейчас — «Яндекс Go», запустилось в июле 2016 года, сегодня воспользоваться приложением можно в 20 городах страны. Казахстан — самый большой рынок компании за пределами России. Мы стараемся внедрять здесь новые технологии и сервисы быстро, насколько это возможно. Поэтому в нашем приложении уже сейчас можно не только заказать поездку, но и вызвать фургон с грузчиками, передать вещи близким или документы бизнес-партнерам, выбрать ужин из любимого ресторана и посмотреть актуальное расписание общественного транспорта.

Все 16 стран, где работает наше приложение, имеют свои локальные особенности: отличаются законы, ментальность, да даже модели машин. Конечно, еще до запуска на новом рынке мы внимательно изучаем его специфику. Далее региональная команда на месте выстраивает бизнес-процессы, чтобы продукт полностью отвечал локальным особенностям. Естественно, в привычках и поведении пользователей есть отличия, но во всех странах быстрая подача машины и качество ценятся высоко.

Если говорить про пользователей в Казахстане, стоит отметить, что большинство предпочитает оплачивать поездки безналичным способом — один из самых высоких показателей среди стран СНГ. В целом в сервисе популярны междугородние поездки. А в Прибалтике пользователи легко могут посетить разные страны за одну поездку. Например, из Таллинна или Вильнюса отправиться в Ригу.





Наши два ключевых канала продвижения: брендирование автомобилей партнеров, потому что на улицах все замечают такие машины, и онлайн-продвижение, так как мы — IT-компания с IT-продуктом, и использовать этот формат логично. Конечно, в зависимости от страны и задач можем задействовать разные каналы и инструменты.

Важно знать, что в Казахстане две столицы, любят беш и своих пользователей. А если серьезно, то Казахстан — это передовая страна Центральной Азии с хорошим и доступным интернетом, образованным населением и высокой долей оплат картами. Пользователи здесь готовы пробовать новые решения, хотят получать самый быстрый и качественный сервис.

Александр Уельский, директор по развитию бизнеса Eleven





Eleven — это бесстанционный шеринг электросамокатов из Беларуси. Сервис работает без привязки к станциям проката: арендовать и оставить самокат можно в любом месте в пределах разрешенной зоны, она обозначена на карте. 25 марта 2021 года мы официально запустили электросамокаты Eleven в Алматы. Однако переговоры с акиматом города Алматы начались еще в мае прошлого года, но из-за пандемии пришлось отложить запуск. За это время мы усовершенствовали наш сервис, получив немало предложений от пользователей, прислушались к своим пожеланиям, присмотрелись к рынку и в итоге приняли серьезное решение — полностью обновить парк и вывести в город новые устройства.

Казахстан — уникальная страна, сочетающая в себе элементы европейской и восточной ментальности, что накладывает свой отпечаток и на бизнес. Принятие решений занимает длительное время — это может быть и плюсом, есть время лишний раз обдумать. На сегодня нам удается сделать так, чтобы алматинцы полюбили Eleven несмотря на то, что у предыдущей компании проката самокатов был грустный прецедент.





Отличия аудитории потребителей небольшие. Поскольку город большой, а алматинское метро молодое, расстояния от метро до пункта назначения чаще расположены далеко друг от друга. Поездка на такси в час пик займет около 40 минут, и поэтому электросамокаты — отличное решение для мобильного передвижения по городу. Основной инструмент продвижения для нас, конечно же, наш собственный самокат, который стоит на улицах Алматы и вызывает интерес у жителей.

Одна из особенностей ведения бизнеса в Казахстане — это умение местных предпринимателей использовать в работе личные связи. Поэтому перед запуском бизнеса необходимо обзавестись полезными знакомыми.



