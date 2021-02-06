5 ошибок, которые совершают иностранные компании при запуске бизнеса в Казахстане

Казахстан и страны Центральной Азии становятся все более привлекательным регионом для развития бизнеса. В регион заходят международные сервисы, мировые гиганты открывают свои офисы, а предприниматели со всего СНГ ищут партнеров.

Для тех, кто планирует запускать бизнес в Казахстане, коммуникационного агенство wecom.agency собрали пять ошибок, которые компании совершают при выходе на рынок.

1. Отсутствие спроса

Многие компании, которые запускают бизнес в Казахстане, могут не до конца понимать нужен ли их продукт на этом рынке. Казахстан — страна, которая еще развивается, многие продукты и сервисы из США и Европы для этого рынка не актуальны, так как потребности еще не возникло.

Для того чтобы качественно изучить регион, необходимо проводить маркетинговые исследования не только со специалистами из своей страны, но и прибегать к услугам местных агентств, так как только они могут дать вам информацию с «полей».

Возможно, ваш продукт еще не нужен. Возможно, в стране со своими устоями и обычаями определенные продукты не будут востребованными никогда. А может быть, нужно зайти на рынок и начать создавать спрос, образовывать аудиторию и учить их новым поведенческим привычкам.

2. Использование неправильных каналов коммуникации

В каких-то странах люди предпочитают читать СМИ, в каких-то СМИ не доверяют, в других работает сарафанное радио и Viber, который, например, в Казахстане не прижился. В одной стране Telegram — это полноценная социальная сеть с собственными блогерами и медиа, в других странах это площадка для удобного хранения и передачи контента.

При запуске бизнеса на новом рынке важно знать, где концентрируется основное внимание вашей целевой аудитории. Instagram может быть самой популярной площадкой в стране, но ваша целевая аудитория может находиться в Facebook и читать только определенные ресурсы, если у вас не массовый продукт. О таких нюансах сможет рассказать только специалист, который работает внутри этого рынка.





3. Излишняя доверчивость лидерам мнений

Казахстан — небольшая страна, всего 18 миллионов жителей. Поэтому и не так много лидеров мнений, около 20 топовых инфлюенсеров, с которыми работают практически все бренды. Найти самых популярных блогеров в стране — не такая сложная задача, но понять, насколько их аудитория ваша и как она сработает для вашего бизнеса, задача непростая.

Если вы не знаете рынок, а тем более лидеров мнений на нем, лучше доверьтесь местным.

4. Акцент только на русскоязычную аудиторию

Казахстанцы свободно говорят на русском. А большие бренды, которые заходят на рынок Казахстана, скорее всего, уже присутствуют в России, это значит, что коммуникационные и маркетинговые стратегии уже есть на русском языке, осталось только адаптировать под местные каналы.

Главная ошибка в том, что в стране есть большой пласт аудитории, которая говорит и думает на казахском языке, для нее необходимо разрабатывать собственную стратегию для продвижения ваших товаров или услуг.

5. Незнание бизнес-этики

В каждой стране свои особенности ведения бизнеса. Даже если сравнить два города Казахстана, в Нур-Султане звонить по рабочим вопросам после 18:00 — нормально, в Алматы вы даже не дозвонитесь или услышите: «Мой рабочий день закончился, давайте завтра».

Найдите партнера, который подскажет, где, как и с кем будет правильно общаться, чтобы каждое ваше действие приносило максимум результата.



