5 советов, как адаптировать продукт под рынок Казахстана

Рынки стран Центральной Азии становятся все более привлекательными для зарубежных компаний, все больше сервисов и брендов заходят на местные рынки. Wecom.agency собрали несколько основных советов для тех, кто планирует запуск на рынке Казахстана.

Несмотря на то, что мир продолжает глобализироваться и поведение потребителей в разных странах становится все более схожим, особенно если говорить про поколение миллениалов и зумеров, все еще существуют различия. Есть страны, которые, очевидно, отличаются друг от друга, такие как Индия и Китай, но различия есть, даже если это Россия и Беларусь.

Многие, кто помнят и знают, что такое страны СНГ, думают, что в Казахстане все так же, как в России. Но на самом деле это не так, даже российскому продукту необходима локализация в Казахстане.





1. Изучить историю и культуру страны

Если вы не знакомы с историей Казахстана и местной культурой, советуем это сделать. Казахи — свободный кочевой народ, которые не привыкли сидеть на месте и любят перемены. Изучив историю и культуру, вы поймете, как лучше выстраивать вашу коммуникацию на новом рынке. Так как новый рынок может столкнуть вас с новыми конкурентами, хотя казахстанский рынок еще не так насыщен, как российский.

2. Семейные традиции и уважение к возрасту

В Казахстане особенно важны семейные узы, причем не только семья: мама, папа и дети, но и бабушки, дедушки, двоюродные и троюродные родственники.

Если углубиться в историю, казахи делились на множество племен, которые до сих пор в культуре имеют огромное значение. Каждый казах знает, к какому роду/племени он относится, хотя это сегодня уже не имеет никакого значения.

3. Особое отношение к клиенту и его статусу

Если ваш продукт или сервис не построены на самостоятельности потребителя, когда он сам выбирает товар или услугу, совершает заказ и оплачивает его, будьте готовы к дополнительным вопросам со стороны потребителей. Так как в Казахстане есть особенность — людям важно особое отношение как к клиенту.

4. Визуальная адаптация

Казахстан — современная страна, многие смотрят на российские, европейские, американские и корейские компании. Внешнее оформление брендов в Казахстане соответствует общемировым трендам. Но есть предрассудки, например, про очень яркое оформление: ярко — значит дешево или несерьезно, некачественно. А вот если черное и золото — значит дорого и качественно, но и это уже уходит в прошлое.

5. Языковая адаптация

В Казахстане два государственных языка: казахский и русский, но также есть тренд на трехъязычие и добавляется английский язык. Если ваш продукт нацелен на широкую аудиторию, то вам необходимо запускаться на казахском языке. Но если вы будете запускать наружную рекламу или рекламу в медиа — необходимо всегда публиковаться только на двух языках: сначала казахский, затем русский язык.

Казахстанский рынок имеет много общего с рынком России и других стран СНГ, но здесь есть свои правила игры и особенности. Зная все нюансы, у вас точно получится успешно запуститься в Казахстане.



