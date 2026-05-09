10 пар-инфлюенсеров из Казахстана, которые вдохновляют

Собрали пары, которые регулярно публикуют совместный контент. Среди героев подборки актеры, музыканты, режиссеры, предприниматели и блогеры с аудиторией от десятков тысяч до миллионов подписчиков.

Индира Габбасова и Жандос Тунгышбаев, @gabbassovaindi, @zhandos_t

Индира — инфлюенсер. Жандос — режиссер, начинавший в команде Jokeasses, снимал клипы для Jony, Jah Khalib и других артистов. Пара перешла к серьезным отношениям спустя месяц после знакомства, и с тех пор часто делится совместным контентом.

LIMBA и Полина Филимонова, @thelimba, @pauline_cake

LIMBA, настоящее имя — Мухаметали Ахметжанов, — один из самых стримящихся казахстанских музыкантов с миллионами слушателей в месяц. Полина — основательница Pauline School, крупнейшей кондитерской онлайн-школы в СНГ. Поженились в феврале 2023 года в Конаеве, живут в Дубае.

Жания Джуринская и Данияр Хизметов, @djurinskaya, @khizmetov

Жания — казахстанская актриса, у нее были роли в фильме «Я, пышка!», сериалах «Болашак», «Семейные страсти», бывшая солистка группы Shine. Данияр — шоумен и ведущий мероприятий. Познакомились в 2017 году на конкурсе «Мисс Алматы»: Жания была в жюри, Данияр вел вечер. Поженились в 2021, воспитывают двоих дочерей. В Instagram пара совмещает съемочные кадры, юмористические скетчи и семейные публикации.

Нурбек Нуртаза и Амина Нуртаза, @justking31, @aminaxo26

Нурбек — один из самых популярных вайнеров и блогеров Казахстана с аудиторией более семи миллионов подписчиков в Instagram. Амина — лайфстайл-блогер. Пара ведет совместный контент о путешествиях, благотворительности и семейных буднях. Нурбек известен в том числе акциями вроде закрытия кредитов случайным прохожим.

Нурсултан Магзумов и Ажар Магзумова, @nurs_mag, @azharka_mag

Нурсултан — предприниматель, попавший в рейтинг Forbes «30 до 30», сооснователь стоматологической сети Lab.smile, брендов Shoqan, Tumar, шоурума Shetel и других проектов. Ажар — блогер, основательница бренда Naive, мама двоих детей. Пара чаще всего публикует семейные кадры: совместные путешествия, вечера дома, моменты с детьми.

Тауекель Мусилим и Махаббат Мусилим, @mussilim, @mahonti__

Тауекель — актер, модель, телеведущий и певец, известен по фильмам «Свадьба.kz», «Жар-Жар» и сериалам казахстанского производства. Махаббат — врач по образованию, бывшая первая вице-мисс Караганды 2017 года. Поженились в 2020 году, у пары трое сыновей. В Instagram супруги транслируют семейные ценности и часто рассказывают о совместных путешествиях.

Певица Luina и Артем Обухов, @luinaofficial, @_obukhov_

Луиза, известная под сценическим именем Luina, — обладательница хитов «Hey Yo», «Аэропорт» и «Кешір мені», лауреат Евразийской музыкальной премии EMA в номинации «Певица года». Артем — предприниматель, поддерживающий жену в творчестве. Поженились в 2019 году, в 2020 у пары родился сын Давид. Луина регулярно с юмором обыгрывает разницу в возрасте, она старше мужа на семь лет.

Ерке Есмахан и Raim, @erke_esmahan, @raimusican

Ерке — популярная певица, исполнительница хита «Алматыда жок жок». Raim, настоящее имя Раимбек Бактыгереев, — рэпер, известный по треку «Самая вышка». Поженились в 2023 году.

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева, @yussupov21, @oksukpaevak

Арман и Карина — одна из самых известных пар в Казахстане. Познакомились в девятом классе в одной из алматинских школ, поженились в 20 лет. Воспитывают трех сыновей: Алима, Тимура и Дамира. Семья давно стала самостоятельным медиапроектом — совместные путешествия, особенности воспитания троих мальчиков попадают в их соцсети.

Динара Сатжан и Жумабек Жаныкулов, @dinarasatzhan, @zhumabek_zhanykulov

Динара — известная телеведущая и журналистка, обладательница титула «Миссис Казахстан — 2008», fashion-продюсер, владелица собственного бренда одежды и автор YouTube-проекта Late Night Show with Dinara Satzhan. Жумабек — крупный казахстанский предприниматель из списка Forbes. Пара поженилась в апреле 2025 года. Супруги нечасто демонстрируют отношения публично.