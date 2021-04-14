10 онлайн-курсов для маркетологов: куда пойти учиться этой весной

В этом обзоре мы собрали самые интересные курсы по маркетингу и контенту, которые можно пройти этой весной, даже есть бесплатные.
Язык: русский.
Объем: 8 уроков
Организатор: Нетология
Лектор: Камал Сотавов — TikTok-продюсер, Людмила Кидыкоб — менеджер по TikTok и другие.
Стоимость: бесплатно
Вы научитесь:
— создавать вовлекающий контент и продвигать аккаунт без бюджета
— оформлять аккаунт в TikTok
— учитывать особенности алгоритмов, чтобы попадать в рекомендации
— анализировать тренды и применять их для развития аккаунта
— выстраивать процесс создания видео.
«Креативная реклама»
Язык: русский.
Объем: 46 уроков
Организатор: Skillbox
Лектор: Антон Рожин — креативный директор агентства «Восход», Андрей Губайдуллин — креативный директор и основатель агентства «Восход» и другие.
Стоимость: 60 000 рублей
Узнаете, как придумывать рекламные кампании, которые выделят вас на фоне конкурентов. Сможете с нуля реализовать креативную концепцию для своего проекта и добавите кейс в портфолио. Чему вы научитесь:
— формировать креативные стратегии
— брифовать заказчиков
— придумывать идеи для рекламных кампаний
— реализовывать креативные идеи
— оценивать креативную идею
— презентовать креативные идеи.
Язык: русский.
Объем: 12 занятий.
Организатор: Laba.
Лектор: Татьяна Лукинюк — генеральный директор Red Bull Украина.
Стоимость: нужно уточнять на платформе.
Курс для маркетологов и собственников бизнеса. Первые посмотрят на свою работу со стороны владельца, а вторые поймут, как нанять хорошего маркетолога. На уроках вы разберетесь:
— кто ваши конкуренты и как выделиться на их фоне
— как составить карту коммуникаций
— чем отличаются маркетинговые стратегии друг от друга
— как создать спрос на ваш продукт.
«Стратегия цифрового маркетинга», EdX
Язык: английский.
Объем: 8 недель.
Организатор: Эдинбургский университет.
Лекторы: Эвелина Лэка — преподавательница цифрового маркетинга и аналитики в Эдинбургском университете.
Антониа Джишен — помощница преподавателя в Эдинбургском университете.
Стоимость: бесплатно. Дополнительно за 199 $ можно получить сертификат о прохождении курса.
На лекциях вы разберете разные сферы цифрового маркетинга и определите:
— как технологии влияют на продукты и услуги
— кто ваши клиенты и как они ведут себя в сети
— какой контент им нравится
— как провести анализ конкурентов и как от них отличаться.
Язык: русский.
Объем: 10 занятий.
Организатор: Laba.
Лектор: Максим Белов — директор по маркетингу в OLL.TV.
Стоимость: нужно уточнять на платформе.
На курсе вы научитесь шаг за шагом строить узнаваемый бренд. На лекциях будет теория:
— как сделать исследование рынка
— как найти свою целевую аудиторию
— как придумать название, слоган и фирменный стиль
— что нужно знать о продажах и финансах и так далее.
Retail Management: Marketing and Brand Management, Alison
Язык: английский.
Объем: 3 модуля.
Организатор: CourseFlix — платформа онлайн-образования.
Стоимость: бесплатно.
Курс подойдет собственникам бизнеса и маркетологам розничной торговли. На лекциях расскажут, как привлечь и удержать покупателей, как правильно с ними общаться и что делать, если человек недоволен обслуживанием.
Еще вы узнаете:
— какие есть каналы продаж
— пять правил розничной торговли
— как избежать самых распространенных ошибок
— что такое бренд-менеджмент.
«B2B-маркетинг», Laba
Язык: русский.
Организатор: Laba.
Лектор: Наталья Косаревич — бывший директор по маркетингу в «Новой Почте».
Стоимость: нужно уточнять на платформе.
Курс для тех, кто хочет находить новые возможности в b2b-сфере. Вы разберете такие темы:
— особенности b2b-маркетинга
— маркетинговый аудит
— маркетинговая стратегия для b2b
— офлайн-продвижение бизнеса
— диджитал-маркетинг в b2b и другие.
«Международный В2В-маркетинг», Coursera
Объем: 3 недели.
Организатор: Университет Ёнсе.
Лекторы: Дэ Рюн Чанг — профессор маркетинга в бизнес-школе Ёнсе.
Стоимость: бесплатно. Дополнительно за 49 $ можно получить электронный сертификат о прохождении курса.
На этом курсе объяснят разницу между сферами b2b- и b2c-маркетинга. Вы узнаете:
— про маркетинг-микс для сегмента b2b
— как формировали цену и продвигали товары на международном рынке компании: Rolls-Royce — авиационные двигатели, а ThyssenKrupp — лифты
— как применить их стратегии в своем бизнесе.
«Введение в неврологию потребителя и нейромаркетинг», Coursera
Язык: английский, есть русские субтитры.
Объем: 6 недель.
Организатор: Копенгагенская школа бизнеса.
Лектор: Томас Зоэга Рамсой — доктор нейробиологии, сертифицированный нейропсихолог и доцент маркетинга и нейробиологии в Копенгагенской школе бизнеса.
Стоимость: бесплатно. Дополнительно за 49 $ можно получить электронный сертификат о прохождении курса.
После обучения вы поймете, как люди принимают решение о покупках. Лектор расскажет, на что они обращают внимание и как первое впечатление влияет на окончательный выбор товара. Вот несколько тем из курса:
— как работает мозг человека
— как чувства и эмоции людей влияют на покупки
— насколько этично использовать нейромаркетинг и почему иногда появляется зависимость от покупок.
Язык: русский.
Организатор: Facebook Blueprint
Стоимость: бесплатно.
Этот курс — набор статей о том, как создавать и продвигать контент в Facebook, Instagram и WhatsApp. Вы поймете, что нравится вашей аудитории и какие каналы лучше использовать для общения. Научитесь проводить прямые эфиры и делать красивые фото для соцсетей.
На курсе много информации о возможностях WhatsApp для бизнеса с примерами разных компаний. Вы узнаете:
— чем отличается WhatsApp от WhatsApp Business
— как не тратить все время на общение с клиентами
— как создать мобильную витрину и так далее.
Источник: mc.today