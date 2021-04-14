10 онлайн-курсов для маркетологов: куда пойти учиться этой весной

В этом обзоре мы собрали самые интересные курсы по маркетингу и контенту, которые можно пройти этой весной, даже есть бесплатные.



«Продвижение в TikTok»



Язык: русский.

Объем: 8 уроков

Организатор: Нетология

Лектор: Камал Сотавов — TikTok-продюсер, Людмила Кидыкоб — менеджер по TikTok и другие.

Стоимость: бесплатно

Вы научитесь:

— создавать вовлекающий контент и продвигать аккаунт без бюджета

— оформлять аккаунт в TikTok

— учитывать особенности алгоритмов, чтобы попадать в рекомендации

— анализировать тренды и применять их для развития аккаунта

— выстраивать процесс создания видео.



«Креативная реклама»



Язык: русский.

Объем: 46 уроков

Организатор: Skillbox

Лектор: Антон Рожин — креативный директор агентства «Восход», Андрей Губайдуллин — креативный директор и основатель агентства «Восход» и другие.

Стоимость: 60 000 рублей

Узнаете, как придумывать рекламные кампании, которые выделят вас на фоне конкурентов. Сможете с нуля реализовать креативную концепцию для своего проекта и добавите кейс в портфолио. Чему вы научитесь:

— формировать креативные стратегии

— брифовать заказчиков

— придумывать идеи для рекламных кампаний

— реализовывать креативные идеи

— оценивать креативную идею

— презентовать креативные идеи.

«Стратегический маркетинг», Laba



Язык: русский.

Объем: 12 занятий.

Организатор: Laba.

Лектор: Татьяна Лукинюк — генеральный директор Red Bull Украина.

Стоимость: нужно уточнять на платформе.



Курс для маркетологов и собственников бизнеса. Первые посмотрят на свою работу со стороны владельца, а вторые поймут, как нанять хорошего маркетолога. На уроках вы разберетесь:

— кто ваши конкуренты и как выделиться на их фоне

— как составить карту коммуникаций

— чем отличаются маркетинговые стратегии друг от друга

— как создать спрос на ваш продукт.



«Стратегия цифрового маркетинга», EdX



Язык: английский.

Объем: 8 недель.

Организатор: Эдинбургский университет.

Лекторы: Эвелина Лэка — преподавательница цифрового маркетинга и аналитики в Эдинбургском университете.

Антониа Джишен — помощница преподавателя в Эдинбургском университете.

Стоимость: бесплатно. Дополнительно за 199 $ можно получить сертификат о прохождении курса.



На лекциях вы разберете разные сферы цифрового маркетинга и определите:

— как технологии влияют на продукты и услуги

— кто ваши клиенты и как они ведут себя в сети

— какой контент им нравится

— как провести анализ конкурентов и как от них отличаться.





«Бренд-менеджмент», Laba



Язык: русский.

Объем: 10 занятий.

Организатор: Laba.

Лектор: Максим Белов — директор по маркетингу в OLL.TV.

Стоимость: нужно уточнять на платформе.



На курсе вы научитесь шаг за шагом строить узнаваемый бренд. На лекциях будет теория:

— как сделать исследование рынка

— как найти свою целевую аудиторию

— как придумать название, слоган и фирменный стиль

— что нужно знать о продажах и финансах и так далее.







Retail Management: Marketing and Brand Management, Alison



Язык: английский.

Объем: 3 модуля.

Организатор: CourseFlix — платформа онлайн-образования.

Стоимость: бесплатно.



Курс подойдет собственникам бизнеса и маркетологам розничной торговли. На лекциях расскажут, как привлечь и удержать покупателей, как правильно с ними общаться и что делать, если человек недоволен обслуживанием.

Еще вы узнаете:

— какие есть каналы продаж

— пять правил розничной торговли

— как избежать самых распространенных ошибок

— что такое бренд-менеджмент.



«B2B-маркетинг», Laba



Язык: русский.

Объем: 10 занятий.

Организатор: Laba.

Лектор: Наталья Косаревич — бывший директор по маркетингу в «Новой Почте».

Стоимость: нужно уточнять на платформе.



Курс для тех, кто хочет находить новые возможности в b2b-сфере. Вы разберете такие темы:

— особенности b2b-маркетинга

— маркетинговый аудит

— маркетинговая стратегия для b2b

— офлайн-продвижение бизнеса

— диджитал-маркетинг в b2b и другие.



«Международный В2В-маркетинг», Coursera





Язык: английский, есть русские субтитры.

Объем: 3 недели.

Организатор: Университет Ёнсе.

Лекторы: Дэ Рюн Чанг — профессор маркетинга в бизнес-школе Ёнсе.

Стоимость: бесплатно. Дополнительно за 49 $ можно получить электронный сертификат о прохождении курса.



На этом курсе объяснят разницу между сферами b2b- и b2c-маркетинга. Вы узнаете:

— про маркетинг-микс для сегмента b2b

— как формировали цену и продвигали товары на международном рынке компании: Rolls-Royce — авиационные двигатели, а ThyssenKrupp — лифты

— как применить их стратегии в своем бизнесе.



«Введение в неврологию потребителя и нейромаркетинг», Coursera

английский, есть русские субтитры.6 недель.Копенгагенская школа бизнеса.Томас Зоэга Рамсой — доктор нейробиологии, сертифицированный нейропсихолог и доцент маркетинга и нейробиологии в Копенгагенской школе бизнеса.бесплатно. Дополнительно за 49 $ можно получить электронный сертификат о прохождении курса.После обучения вы поймете, как люди принимают решение о покупках. Лектор расскажет, на что они обращают внимание и как первое впечатление влияет на окончательный выбор товара.

— как работает мозг человека

— как чувства и эмоции людей влияют на покупки

— насколько этично использовать нейромаркетинг и почему иногда появляется зависимость от покупок.

«Построение взаимоотношений с клиентами», Facebook Blueprint



Язык: русский.

8 тем.Facebook Blueprintбесплатно.Этот курс — набор статей о том, как создавать и продвигать контент в Facebook, Instagram и WhatsApp. Вы поймете, что нравится вашей аудитории и какие каналы лучше использовать для общения. Научитесь проводить прямые эфиры и делать красивые фото для соцсетей.

На курсе много информации о возможностях WhatsApp для бизнеса с примерами разных компаний. Вы узнаете:

— чем отличается WhatsApp от WhatsApp Business

— как не тратить все время на общение с клиентами

— как создать мобильную витрину и так далее.

Источник: mc.today