Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
10-onlayn-kursov-dlya-marketologov-kuda-poyti-uchit-sya-etoy-vesnoy
10 онлайн-курсов для маркетологов: куда пойти учиться этой весной
38
/
/

13.04.2020

10 онлайн-курсов для маркетологов: куда пойти учиться этой весной

В этом обзоре мы собрали самые интересные курсы по маркетингу и контенту, которые можно пройти этой весной, даже есть бесплатные.

«Продвижение в TikTok»

Язык: русский.
Объем: 8 уроков
Организатор: Нетология
Лектор: Камал Сотавов — TikTok-продюсер, Людмила Кидыкоб — менеджер по TikTok и другие.
Стоимость: бесплатно

Вы научитесь:

— создавать вовлекающий контент и продвигать аккаунт без бюджета

— оформлять аккаунт в TikTok

— учитывать особенности алгоритмов, чтобы попадать в рекомендации

— анализировать тренды и применять их для развития аккаунта

— выстраивать процесс создания видео.


«Креативная реклама»

Язык: русский.
Объем: 46 уроков
Организатор: Skillbox
Лектор: Антон Рожин — креативный директор агентства «Восход», Андрей Губайдуллин — креативный директор и основатель агентства «Восход» и другие.
Стоимость: 60 000 рублей

Узнаете, как придумывать рекламные кампании, которые выделят вас на фоне конкурентов. Сможете с нуля реализовать креативную концепцию для своего проекта и добавите кейс в портфолио. Чему вы научитесь:

— формировать креативные стратегии

— брифовать заказчиков

— придумывать идеи для рекламных кампаний

— реализовывать креативные идеи

— оценивать креативную идею

— презентовать креативные идеи.


«Стратегический маркетинг», Laba

Язык: русский.
Объем: 12 занятий.
Организатор: Laba.
Лектор: Татьяна Лукинюк — генеральный директор Red Bull Украина.
Стоимость: нужно уточнять на платформе.

Курс для маркетологов и собственников бизнеса. Первые посмотрят на свою работу со стороны владельца, а вторые поймут, как нанять хорошего маркетолога. На уроках вы разберетесь:

— кто ваши конкуренты и как выделиться на их фоне

— как составить карту коммуникаций

— чем отличаются маркетинговые стратегии друг от друга

— как создать спрос на ваш продукт.


«Стратегия цифрового маркетинга», EdX

Язык: английский.
Объем: 8 недель.
Организатор: Эдинбургский университет.
Лекторы: Эвелина Лэка — преподавательница цифрового маркетинга и аналитики в Эдинбургском университете.
Антониа Джишен — помощница преподавателя в Эдинбургском университете.
Стоимость: бесплатно. Дополнительно за 199 $ можно получить сертификат о прохождении курса.

На лекциях вы разберете разные сферы цифрового маркетинга и определите:

— как технологии влияют на продукты и услуги

— кто ваши клиенты и как они ведут себя в сети

— какой контент им нравится

— как провести анализ конкурентов и как от них отличаться.


«Бренд-менеджмент», Laba

Язык: русский.
Объем: 10 занятий.
Организатор: Laba.
Лектор: Максим Белов — директор по маркетингу в OLL.TV.
Стоимость: нужно уточнять на платформе.

На курсе вы научитесь шаг за шагом строить узнаваемый бренд. На лекциях будет теория:

— как сделать исследование рынка

— как найти свою целевую аудиторию

— как придумать название, слоган и фирменный стиль

— что нужно знать о продажах и финансах и так далее.


nguyen-dang-hoang-nhu-dYUQI3dM4R4-unsplash.jpg


Retail Management: Marketing and Brand Management, Alison

Язык: английский.
Объем: 3 модуля.
Организатор: CourseFlix — платформа онлайн-образования.
Стоимость: бесплатно.

Курс подойдет собственникам бизнеса и маркетологам розничной торговли. На лекциях расскажут, как привлечь и удержать покупателей, как правильно с ними общаться и что делать, если человек недоволен обслуживанием.

Еще вы узнаете:

— какие есть каналы продаж

— пять правил розничной торговли

— как избежать самых распространенных ошибок

— что такое бренд-менеджмент.


«B2B-маркетинг», Laba

Язык: русский.
Объем: 10 занятий.
Организатор: Laba.
Лектор: Наталья Косаревич — бывший директор по маркетингу в «Новой Почте».
Стоимость: нужно уточнять на платформе.

Курс для тех, кто хочет находить новые возможности в b2b-сфере. Вы разберете такие темы:

— особенности b2b-маркетинга

— маркетинговый аудит

— маркетинговая стратегия для b2b

— офлайн-продвижение бизнеса

— диджитал-маркетинг в b2b и другие.


«Международный В2В-маркетинг», Coursera

Язык: английский, есть русские субтитры.
Объем: 3 недели.
Организатор: Университет Ёнсе.
Лекторы: Дэ Рюн Чанг — профессор маркетинга в бизнес-школе Ёнсе.
Стоимость: бесплатно. Дополнительно за 49 $ можно получить электронный сертификат о прохождении курса.

На этом курсе объяснят разницу между сферами b2b- и b2c-маркетинга. Вы узнаете:

— про маркетинг-микс для сегмента b2b

— как формировали цену и продвигали товары на международном рынке компании: Rolls-Royce — авиационные двигатели, а ThyssenKrupp — лифты

— как применить их стратегии в своем бизнесе.


«Введение в неврологию потребителя и нейромаркетинг», Coursera

Язык: английский, есть русские субтитры.
Объем: 6 недель.
Организатор: Копенгагенская школа бизнеса.
Лектор: Томас Зоэга Рамсой — доктор нейробиологии, сертифицированный нейропсихолог и доцент маркетинга и нейробиологии в Копенгагенской школе бизнеса.
Стоимость: бесплатно. Дополнительно за 49 $ можно получить электронный сертификат о прохождении курса.

После обучения вы поймете, как люди принимают решение о покупках. Лектор расскажет, на что они обращают внимание и как первое впечатление влияет на окончательный выбор товара. Вот несколько тем из курса:

— как работает мозг человека

— как чувства и эмоции людей влияют на покупки

— насколько этично использовать нейромаркетинг и почему иногда появляется зависимость от покупок.


«Построение взаимоотношений с клиентами», Facebook Blueprint

Язык: русский.
Объем: 8 тем.
Организатор: Facebook Blueprint
Стоимость: бесплатно.

Этот курс — набор статей о том, как создавать и продвигать контент в Facebook, Instagram и WhatsApp. Вы поймете, что нравится вашей аудитории и какие каналы лучше использовать для общения. Научитесь проводить прямые эфиры и делать красивые фото для соцсетей.

На курсе много информации о возможностях WhatsApp для бизнеса с примерами разных компаний. Вы узнаете:

— чем отличается WhatsApp от WhatsApp Business

— как не тратить все время на общение с клиентами

— как создать мобильную витрину и так далее.

Источник: mc.today

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#образование #бизнес #маркетинг #pr #smm
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
ГДЕ ВАМ ПОМОГУТ НАЙТИ РАБОТУ В АСТАНЕ
8954
ГДЕ ПРОЙТИ СТАЖИРОВКУ В АСТАНЕ
13646
Дублин, Берлин, Нью-Йорк: 8 вакансий для русскоговорящих по всему миру
7192