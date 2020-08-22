10 молодых людей, которые нашли свое призвание и стали успешны до 20 лет

Элизабет Турсынбаева, 20 лет, родной город — Москва, фигуристка, @elizabetkz













В спортивную секцию меня привела мама, когда мне было пять лет. Она проходила мимо катка на стадионе, увидела тренирующихся детей и сначала отвела туда брата, а чуть позже меня. Родители хотели, чтобы он занимался спортом ради высоких целей, а я для здоровья, так как я часто болела. Тренер не хотел брать меня — в России на ребенка сразу смотрят с точки зрения перспективы его развития в будущем.

Подробнее здесь.

Софи Манасян, 12 лет, город — Лос-Анджелес, блогер, @sofimanassyan













Вести за меня страничку начала мама. Поэтому среди моих подписчиков много мам, которые восхищаются и вдохновляются позитивом, и детей, которые хотят быть похожими на меня и мотивируются на успехи и победы. Мне нравится, что я могу сделать что-то хорошее для других.

Хорошо, что мы можем показать свои таланты в социальных сетях, смотреть друг на друга, делиться чем-то. Но нужно не забывать, что все мы разные, и обязательно проводить время за любимым занятием. Я, например, люблю рисовать и кушать, поэтому рисую комиксы про еду, меня это отвлекает. Еще люблю играть в куклы — до сих пор играю. Таким образом отдыхаю от всего, потому что другие хобби — музыка, танцы, юмор, актерство — превратились в работу.

Подробнее здесь.

Мадина Кемелханова, 16 лет, город — Жанаозен, блогер, @kemelhanovvaа













Сначала начала вести блог, затем увлеклась готовкой. Организовала мастер-классы для школьников, которые прошли больше 200 человек за год. Также у меня есть собственный салон красоты, где я работаю визажистом. Иногда подрабатываю моделью в небольших агентствах.

Все это приносит мне хороший доход. Я коплю деньги. Самостоятельно купила себе iPhone 11. Путешествую тоже на заработанные средства. Побывала в Москве и Турции. Планирую в сентябре полететь во Францию.

Подробнее здесь.

Нурали Бейсекожа, 14 лет, родной город — Алматы, скрипач, композитор, пианист, лауреат международных и республиканских конкурсов, @beisekozhanurali













Занимаюсь музыкой с четырех лет. Дома стояло фортепиано брата. Мне было интересно, как оно звучит, и я подходил и нажимал клавиши. В пять лет сочинил первое произведение и назвал его «Анашым» — оно посвящено маме. А когда мне исполнилось шесть лет, родители отвели на прослушивание в музыкальную школу для одаренных детей имени Ахмета Жубанова. Сейчас учусь в этой школе.

Подробнее здесь.

Edel Kasenova, 10 лет, родной город — Бишкек, гимнастка, модель













В спорт меня привели родители. Это занятие дисциплинирует, учит быть терпеливой, выносливой. У меня есть цель, которую я обязательно должна достичь. И для этого нужно прикладывать усилия каждый день.

Художественная гимнастика для меня — вид искусства. Тренировки и упражнения я сравниваю с тем, как работают художники над красивой картиной. Мне нравится, что для нас придумывают челленджи, соревнования. После тренировки я понимаю, чему научилась.

Подробнее здесь.

Жибек Кулумбетова, 13 лет, родной город — Алматы, спортсменка, @zhibek_bjj













Мое любимое хобби и дело — джиу-джитсу. Этот спорт стал неотъемлемой частью моей жизни. Уже больше двух лет я занимаюсь в Алматинской области в зале имени Сагадата Нурмагамбетова — Sagadat Batyr. За это время выиграла множество республиканских и международных соревнований. В 12 лет получила звание кандидата в мастера спорта и стала двукратной чемпионкой мира.

Подробнее здесь.

Зарина Нуржанова, 15 лет, родной город — Шымкент, блогер, актриса, YouTube













В 13 лет я уже получала поддержку от 250 000 человек, которые были подписаны на меня. Сейчас у меня есть канал на YouTube, где больше 69 000 подписчиков.

Блогером быть нелегко. Надо уметь не обращать внимания на негатив, выдерживать разные мнения людей. Мне помогает мама. После съемок и фотосессий я физически и морально устаю. Просыпаюсь в шесть утра, чтобы вовремя добраться до школы. В течение дня — учеба, курсы, вокал, спортивные секции. И мне удается это совмещать, потому что мне нравятся все увлечения. А дома меня так же, как и всех, ждут уроки и домашние дела.

Подробнее здесь.

Бакдаулет Закиров, 19 лет, студент, блогер, @bahontis













Я студент, обучаюсь в Вене по специальности «IT-бизнес». Веду блог в Instagram. Мой аккаунт — это увлечение, хобби. Это дело приносит огромное удовольствие. Кайфую от того, что моя аудитория улыбается, ловит позитив, когда я выкладываю в сеть ролики и фото.

Все началось три года назад, когда появился тренд снимать видео dubsmash. Я выложил свой ролик в Instagram. Один большой паблик сделал репост записи, после чего ко мне пришла аудитория. На то время 500 подписчиков для меня было много, сейчас их почти 150 000.

Подробнее здесь.

Аяжан Сарсенбаева, 17 лет, родной город — Караганда, выпускница НИШ, @ayazhansk













Я оканчиваю 12 класс НИШ в Караганде. Учебный период занимает большое количество времени, но я успеваю заниматься своим блогом на платформах Instagram и YouTube.

Instagram для меня — способ самореализации и заработка. И это инструмент, с помощью которого я могу получать информацию, новости о происходящем не только в стране, но и в мире. Часто провожу время за просмотром YouTube. Мой любимый канал — тот, который ведет Ян Топлес. Он рассказывает о разных вещах, аспектах нашей жизни, включая подробную полезную информацию.

Подробнее здесь.

Алина Ли, 15 лет, город — Алматы, блогер, видеоблогер, @li_alinaofficial













Я учусь в колледже на факультете маркетинга. Также веду блог в Instagram и на YouTube. Свой путь на YouTube начинала, когда мне было девять лет. Тогда не было такого количества блогеров, как сейчас, и я не планировала быть им. Меня просто тянуло к камере — я хотела записывать мысли и все то, что меня окружает.

В какой-то момент совершенно случайно дядя создал мне канал на YouTube. Туда я выкладывала разные видеоролики, не подозревая о том, что их смотрят люди. Через год поняла, что у меня есть подписчики: они оставляют комментарии, ставят лайки. Я была удивлена, но продолжила снимать. Постепенно перешла в Instagram, где на меня тоже начали подписываться люди.

Подробнее здесь.