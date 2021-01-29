Жить у моря. Крестина Бордунова о том, как переехала в Таиланд и работает диджеем на вечеринках

weproject.media совместно с Туристическим управлением Таиланда публикует серию интервью с казахстанцами о жизни в Таиланде. Расскажем, как жить в стране, где круглый год лето, и чем отличается местная культура. В прошлый раз мы поделились историей девушки из Алматы, которая живет в Таиланде с двумя детьми и работает онлайн. Сегодня рассказываем о девушке-диджее из Казахстана.

Крестина Бордунова, 33 года, остров Панган, предприниматель, диджей, @dj_makosha

О переезде в Таиланд





Я родилась и жила в Алматы до 2018 года. На самом деле мне везде хорошо. У меня нет детей, поэтому мне не нужны особые удобства, условия проживания. Все, что требуется — комфортное жилье и транспорт. Но для меня играет важную роль экология места, в котором я живу. Воздух в Алматы — это единственная причина, по которой я бы не хотела там жить.

В Таиланде я впервые оказалась в 2010 году. Попала сюда, как и большинство людей, путешествующих по миру. Это была новая страна для нового путешествия.

Сначала я попала на остров Самуи, и первые впечатления не были яркими. Но как только я приехала на остров Панган, поняла, что влюбилась раз и навсегда. До сих пор не знаю, с чем это связано, но здесь я чувствую себя как дома, как будто все время живу в Медеуском усовершенствованном районе. Только не хватает пробок и снежных горных вершин.





В первую поездку меня удивляло все: от том-яма до фрут шейков. Сейчас удивляет то, что спустя 11 лет частичного пребывания в Таиланде я до сих пор во все глаза гляжу на эту невероятную природу и каждый раз по-новому.

Я много где была, но меня всегда тянуло именно на Панган. Поэтому я решила переехать сюда.

О деятельности





На данный момент моя основная деятельность — диджеинг. Я играю на вечеринках, которые здесь разрешены, и преподаю. Еще у меня есть магазин одежды Space Machine, который на данный момент приостановил работу из-за ситуации в мире.

Сложностей с работой у меня не возникает. Я работаю официально. Чтобы получить рабочую визу, купила компанию в Таиланде на два рабочих разрешения за 2000 $.

Моя деятельность разрешена в Таиланде. Дело в том, что в стране есть список разрешенных видов деятельности для иностранцев. Например, работать в индустрии красоты разрешено только местным жителям. Но иностранец имеет право открыть свой салон красоты и нанять тайцев.

Здесь живет много соотечественников, с которыми мы поддерживаем связь, часто общаемся. Многие приезжают сюда в отпуск, на месяц. Но есть и те, кто остается на более продолжительное время. Если человек в Казахстане работал удаленно, то он может с легкостью продолжать эту работу в Таиланде. Здесь есть все условия для этого. Но вести бизнес удаленно получается не всегда, все зависит от человека и рода деятельности.

О жизни в Таиланде





Два с половиной года назад я быстро нашла жилье рядом с работой и до сих пор живу в этом доме. Район называется Хаадрин. Сейчас он совсем пустой.

Продукты я покупаю в больших магазинах под названием Macro или в Big C — это известные фудсервисы в Таиланде.

В этой стране я попробовала много нового, но хочу сказать, что самая вкусная еда — в Казахстане. Из местных продуктов сложно приготовить что-то, что хотя бы отдаленно напоминало привычную еду. Например, здесь не едят конину, поэтому я не могу приготовить бешбармак.

Мне нравится местный народ. Тайцы улыбчивые, добродушные и веселые. При этом у них есть характер. Меня удивило, что ни при каких обстоятельствах на них нельзя повышать голос. Местные воспринимают это как «потерю лица», могут затаить обиду. Скорее всего, они не оставят это просто так. Мой совет: никогда не повышайте голос на кого-то, особенно на тайцев, особенно в Таиланде.

Советы





Я советую казахстанцам хотя бы раз посетить эту страну. А если вы собираетесь переезжать, то помните: нужно научиться готовить курт в любых условиях. Вы будете очень по нему скучать здесь.

Как оформить туристическую визу в Таиланд в 2021 году

На данный момент казахстанцам доступны два вида виз в Таиланд – туристическая виза (tourist visa – TR) и специальная туристическая виза (special tourist visa – STV).



Однократная туристическая виза (TR) подходит людям, которые планируют находиться в Таиланде до 60 дней. Но уже в Таиланде виза может быть продлена еще на 30 дней.

Дополнительную информацию можно найти по ссылке.



Контакты Посольства Королевства Таиланд в Нур-Султане:

Телефон: 926 440.

E-mail: [email protected]

Контакты Консульства Королевства Таиланд в Алматы:

Телефон: 509 004 (доп. 9005, 9003)

E-mail: [email protected]



Процедура путешествия в Таиланд по визе TR включает несколько этапов:

1. Подача документов для оформления визы в Посольство. Нужно подготовить: паспорт, фотографию, заявление, выписку из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, свидетельство о браке/о рождении, медицинская страховка, в т.ч. от COVID-19 на сумму не менее 100 000 $, авиабилет в оба конца, сбор на заявление 40 $.

2. После получения визы заявителям необходимо зарегистрироваться и загрузить документы для получения свидетельства о въезде (COE) на сайте.

3. При вылете необходимо предъявить COE, подтверждение бронирования отеля ASQ, медицинскую страховку, медицинскую справку о разрешении на перелет, справку об отсутствии COVID, визу и паспорт.

4. Пройти период ASQ/ALQ в отеле

ASQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в Бангкок.

ALQ — обязательный оплачиваемый самостоятельно карантин в течение 16 дней для лиц, которые летят в другую провинцию Таиланда.

Список учреждений ASQ и ALQ:

hsscovid.com

asq.locanation.com

Забронировать отель, включенный в программу ASQ и ALQ, можно как напрямую, так и через DMC или систему бронирования agoda.com





Как оформить специальную туристическую визу

СТВ предназначена только для однократного въезда, не подлежит переводу на другие типы виз и действительна 90 дней. Но есть возможность двух продлений, по 90 дней каждое.

Процедура путешествия в Таиланд по визе STV, включает несколько этапов:

1. Отправить документы на электронную почту Посольства: копия паспорта, форма декларации, копия справки о несудимости, подтверждение бронирования и оплаты отеля ASQ/ ALQ, подтверждение размещения после периода карантина, копия выписки из банка (700 $ на туриста или 1500 $ на семью), медицинская справка, подтвержденное бронирование авиабилетов, копия действительного медицинского страхового полиса, страховка.

2. Если заявка будет одобрена, Посольство отправит электронное письмо с приглашением в Посольство для подачи заявления. Визовый сбор составляет 80 $. Срок ожидания визы и свидетельства о въезде — не более 5 рабочих дней.

3. После получения визы необходимо подать документы для выдачи СОЕ на сайте coethailand.mfa.go.th.

4. Во время регистрации рейса нужно предъявить сотруднику авиакомпании документы: свидетельство о въезде, форму декларации, оригинал медицинского сертификата COVID-Free, оригинал сертификата врача Fit to Fly, медицинскую страховку с минимальным покрытием 100 000 $ на расходы по медицинскому лечению COVID-19, подтвержденное бронирование размещения на период карантина, действующую визу.

Все документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.