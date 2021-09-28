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Женская сборная Казахстана по гандболу завоевала бронзу на чемпионате Азии
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Сегодня в 09:42

Женская сборная Казахстана по гандболу завоевала бронзу на чемпионате Азии

Женская команда Казахстана по гандболу заняла третье место на чемпионате Азии.
В Иордании завершилось континентальное первенство по гандболу среди женщин.

Команда Казахстана боролась за бронзовую медаль со сборной Ирана. Матч завершился со счетом 38:33 в пользу казахстанских атлеток.

В полуфинале чемпионата Азии команда Казахстана уступила Японии со счетом 24:38, а Иран — Южной Корее со счетом 24:38.

Источник: sports.ru

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