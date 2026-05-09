«Женщины — не маленькие мужчины»: 6 врачей и ученых, кто переписывает правила женского здоровья

Десятилетиями нормативы в спорте, фармакологии и медицине строили на мужской выборке, а женщинам адаптировали с поправкой на меньший вес. Но врачи и исследователи пересобирают подход: тестируют протоколы на женщинах, открыто говорят про менопаузу, гормоны, кости и мозг и переводят академические данные в Instagram, подкасты и рассылки с миллионной аудиторией. Собрали шесть экспертов, на кого подписаться, чтобы быть в курсе новой женской медицины.

До 1993 года женщин в США практически не включали в клинические испытания новых препаратов, а спортивная физиология строилась на мужских когортах. Это изменил NIH Revitalization Act: закон обязал привлекать женщин в исследования и анализировать данные отдельно по полу. До него рекомендации по тренировкам натощак, нормам сна, дозировкам лекарств и реакциям на стресс выводили из мужских данных, и на женщинах они работают хуже или дают вариативные результаты.

Доктор Стейси Симс — физиолог упражнений, нутрициолог, автор формулы Women Are Not Small Men





Симс — выпускница Стэнфорда и Университета Уайкато, посвятила карьеру одному утверждению: тренировочные и нутрициологические протоколы, выстроенные на мужских данных, для женщин работают хуже или дают обратный эффект. Ее TEDx-выступление Women Are Not Small Men популярно среди исследователей женской физиологии.

В книгах ROAR и Next Level Симс собрала практические рекомендации с опорой на женскую биологию: как тренироваться в разные фазы цикла, как питаться в перименопаузе, почему длительные кардио-сессии натощак приводят к низкой энергодоступности и сбоям гормонального фона. В 2025 году Симс стала сооснователем Collective X Health — фонда, финансирующего исследования по женскому здоровью. Эпизод подкаста Mel Robbins с участием Симс стал самым пересылаемым эпизодом года на Apple Podcasts в США.

Доктор Мэри Клэр Хейвер — акушер-гинеколог, автор The New Menopause





Хейвер — сертифицированный акушер-гинеколог из Техаса, специалист по менопаузе. В 2021 году открыла клинику Mary Claire Wellness, в 2024 выпустила бестселлер The New Menopause. Аудитория Хейвер в Instagram, TikTok и YouTube мультимиллионная.

Главный посыл: перименопауза — отдельная биологическая фаза, начинающаяся в среднем за пять-десять лет до менопаузы, и большинство женщин живут с ее симптомами без диагноза и поддержки. Хейвер критикует устаревший консенсус о вреде гормональной заместительной терапии, разъясняет данные по своему toolkit из шести опор: питание, сон, силовые тренировки, ГЗТ, кардио, ментальное здоровье. В 2025 году вошла в TIME100 Creators List.

Доктор Лайза Москони — нейробиолог, директор Women's Brain Initiative в Уэйл Корнелл





Москони — итальянско-американская исследовательница, директор Women's Brain Initiative и программы профилактики болезни Альцгеймера в медицинском центре Уэйл Корнелл в Нью-Йорке. Ее работы стали одними из первых, где половые различия в мозге изучаются с помощью ПЭТ и МРТ как самостоятельная тема, а не как поправка к «мужской» модели старения.

Ключевая идея: двое из трех пациентов с болезнью Альцгеймера в США — женщины, и риск связан не только с продолжительностью жизни, но и с падением эстрогена в перименопаузе. Книги The XX Brain 2020 года и The Menopause Brain 2024 года — бестселлеры New York Times, переведены на 15+ языков, включая русский. В 2025 году Москони возглавила программу CARE при Wellcome Leap — инициативу с бюджетом в 50 миллионов долларов по снижению риска Альцгеймера у женщин.

Доктор Вонда Райт — хирург-ортопед, врач спортивной медицины, автор термина musculoskeletal syndrome of menopause





Райт — хирург-ортопед с двойной сертификацией и врач спортивной медицины, ввела в академический оборот понятие «костно-мышечного синдрома менопаузы»: набор симптомов от боли в суставах и «замороженного плеча» до потери мышечной массы и плотности костей, связанных со снижением эстрогена. Ее статья 2024 года в журнале Climacteric набрала большую популярность.

Райт фокусируется на том, как женщины могут проактивно подготовить тело к среднему и старшему возрасту: силовые тренировки с настоящим, а не «декоративным» весом, ударные нагрузки для плотности костей, белок, ГЗТ. Книга Unbreakable — бестселлер, подкаст HOT For Your Health — в топах в категории «медицина» Apple Podcasts.

Доктор Келли Касперсон — уролог, автор и ведущая подкаста You Are Not Broken





Касперсон — сертифицированный уролог из штата Вашингтон. Долгое время лечила инконтиненцию, повторяющиеся инфекции мочевыводящих путей, тазовую боль и пролапс — и в какой-то момент поняла, что у пациенток нет доступа к нормальной информации о сексуальном здоровье и гормонах в среднем возрасте. Так появился подкаст You Are Not Broken — один из топ-подкастов в категории «медицина» в США.

Касперсон научно рассказывает про вагинальный эстроген, тестостерон у женщин, ответное либидо, синдром генитоуринарной менопаузы. В 2025 году открыла собственную клинику и линейку продуктов для женского сексуального здоровья. TEDx-доклад Why we need adult sex ed — ее главное публичное выступление о том, как недостаток образования о собственном теле влияет на качество жизни.

Доктор Джен Гантер — акушер-гинеколог, автор The Vagina Bible и The Menopause Manifesto, ведет рассылку The Vajenda





Гантер — канадско-американский акушер-гинеколог, бывший колумнист New York Times, автор бестселлеров The Vagina Bible 2019 года, The Menopause Manifesto 2021 года и Blood 2024 года. Среди медицинских блогеров занимает отдельную нишу: ее задача — разоблачать псевдонауку и маркетинговые мифы.

В рассылке The Vajenda на Substack у Гантер сотни тысяч подписчиков. Она объясняет, как читать клинические исследования, почему биоидентичные гормоны — не магия, а лекарство, и как отличить честную ГЗТ от продаваемых «миллениал-протоколов».

Что важно понимать





Это не «альтернативная» медицина, а академическая наука, которую начали системно применять к женскому телу как к самостоятельному объекту исследований. Большинство экспертов из подборки регулярно ходят друг к другу в подкасты, и это полезно: одна и та же тема разбирается с позиции хирурга, физиолога, нейробиолога, гинеколога и уролога, а слушательница получает объемную картину вместо одной точки зрения.