Заведения с самыми вкусными завтраками в Алматы и Нур-Султане

Алматы







Международная франшиза французских кафе-пекарен.

Режим работы: СБ-ЧТ 08:00 — 22:00, ПТ 08:00 — 23:00

Средний чек: 2500 тг

Фирменный завтрак: тартин с авокадо и яйцом пашот — 2500 тг

Адрес: пр. Аль-Фараби, 77/8 / ул. Розыбакиева, 263 / Керей-Жәнібек хандар, 640а

Контакты: 8 7273 307 505





Paco Coffee & Pastry, @paco_almaty

Кофейня, где предлагают большой ассортимент десертов и завтраков.

Режим работы: ПН-ПТ 08:30 — 20:00, СБ-ВС 10:00 – 20:00

Средний чек: 2500 тг

Фирменный завтрак: вафли с мороженым и Nutella — 800 тг

Адрес: ул. Желтоксан, 75

Контакты: 8 707 555 31 85





Сеть городских кофеен с собственным обжарочным цехом.

Режим работы: ПН-ВС 09:00 — 23:00

Средний чек: 2000 тг

Фирменный завтрак: боул с креветками — 2495 тг

Адрес: ул. Розыбакиева, 247 / ул. Желтоксан, 137 / пр. Абая, 109/6 к4 / ул. Курмангазы, 43 / пр. Назарбаева, 244

Контакты: 8 7272 624 286





Можно выбрать сытные, легкие и сладкие завтраки.

Режим работы: ПН-ПТ 08:00 — 23:00, СБ-ВС 09:00 — 23:00

Средний чек: 3000 тг

Фирменный завтрак: крок с лососем — 1700 тг

Адрес: пр. Абая, 19 / ул. Желтоксан, 103 / ул. Шевченко, 18

Контакты: 8 7272 919 040





Заведение, где можно попробовать европейские блюда в авторском исполнении.

Режим работы: ПН-ВС 10:00 — 23:00

Средний чек: 3000 тг

Фирменный завтрак: английский завтрак — 2280 тг

Адрес: ул. Толе би, 50/54

Контакты: 8 701 539 78 58





Американская кафе-кондитерская в центре города.

Режим работы: ПН-ВС 09:00 — 21:00

Средний чек: 3000 тг

Фирменный завтрак: Hipster Breakfast — 2490 тг

Адрес: пр. Абая, 35 / мкр. «Мирас», 128

Контакты: 8 705 225 58 33





Big Apple Coffee Shop, @big_apple_coffee

В меню много авторских завтраков, в том числе вегетарианских.

Режим работы: ПН-ВС 07:30 — 22:00

Средний чек: 3500 тг

Фирменный завтрак: Дальневосточный — 4950 тг, BIG Алматинский — 3650 тг

Адрес: пр. Абылай хана, 145 / ул. Гоголя, 87 / пр. Аль-Фараби, 36 / пр. Аль-Фараби, 38

Контакты: 8 702 911 81 11









Нур-Султан

La Creme, @la_creme_astana





Кондитерский бутик с европейскими десертами и большим выбором здоровых завтраков.

Режим работы: ПН-ВС 09:00 — 22:00

Средний чек: от 5000 тг

Фирменный завтрак: La Creme — 4800 тг

Адрес: ул. Мангилик Ел, 53

Контакты: 8 708 425 05 05





Friends cafe Astana, @friends.astana

Культовое место для всех любителей завтраков, их здесь как нигде много.

Режим работы: ПН-ВС 08:00 — 22:00

Средний чек: 4000-5000 тг

Попробуйте на завтрак: Французский сет — 3900 тг

Адрес: ул. Мангилик Ел, 52, блок В1

Контакты: 8705 657 55 55





Одно из немногих городских кафе, где вкусно готовят из хороших продуктов.

Режим работы: ПН-ВС 09:00 — 22:00

Средний чек: 5000-7000 тг

Попробуйте на завтрак: Тост с авокадо и яйцом пашот с красной икрой— 2450 тг

Адрес: ул. Кунаева, 14/1

Контакты: 8778 788 34 42





Загляните сюда еще и вечером, меню вас порадует.

Режим работы: ПН-ПТ 08:00 — 00:00, СБ-ВС 12:00 — 00:00

Средний чек: 10 000 тг

Попробуйте на завтрак: Овсяная каша со страчателлой— 550 тг

Адрес: пр. Туран, 50

Контакты: 8778 888 87 83





Здесь можно не только выпить разные кофейные напитки, но и сытно поесть.

Режим работы: ПН-ВС 08:30 — 22:00

Средний чек: от 3000 тг

Попробуйте на завтрак: Сырные вафли с лососем и яйцом— 1750-2750 тг

Адрес: ул. Ауэзова, 2 / ул. Кунаева, 14 / пр. Кабанбай батыра, 58б

Контакты: 8707 733 30 95 / 8775 364 61 19 / 8778 454 16 05





Единственное место в столице, где можно попробовать настоящие крепы.

Режим работы: ПН-ВС 09:00 — 00:00

Средний чек: от 3000 тг

Попробуйте на завтрак: Креп с тигровыми креветками — 1730 тг

Адрес: ул. Иманова, 16 / ул. Кунаева, 12/1 / пр. Мангилик Ел, 17

Контакты: 8771 949 49 49