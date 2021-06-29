Зарина Алтынбаева представила Казахстан в международном оперном проекте в Италии Le stagioni della musica

25 июня Зарина Алтынбаева представила Казахстан на международной оперной арене в рамках Le stagioni della musica. Ведущая солистка КНАТОБ им. Абая исполнила арию Io son l'umile ancella Адрианы Лекуврер для музыкального фильма, снятого в Италии.

В рамках проекта было снято четыре видеоработы на арии из опер Джакомо Пуччини, Руджеро Леонкавалло и Франческо Чилеа. Работы будут демонстрироваться по одной каждый месяц и последней, кульминационной, станет ария в исполнении Зарины Алтынбаевой, посмотреть которую онлайн можно будет в сентябре.

Среди участников Le stagioni della musica много молодых итальянских музыкантов и всего два представителя других стран: Зарина Алтынбаева (сопрано) из Казахстана и Екатерина Валиулина (скрипка) из России. Кроме того, в проекте участвовали самый молодой дирижер в Европе, пианистка и композитор Беатриче Венеци (Италия), тенор Альберто Профета (Италия) и другие.