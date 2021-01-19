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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Запустился бесплатный сервис создания единой ссылки на подкаст — Podcast.ru
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Сегодня в 11:45

Запустился бесплатный сервис создания единой ссылки на подкаст — Podcast.ru

Одна из главных сложностей в распространении подкастов — огромное количество площадок, на которых их можно послушать: Apple Podcasts, Google Podcasts, «Яндекс.Музыка», Castbox и десятки других. Это значит, что есть огромное количество ссылок, которыми можно поделиться. Это и неудобно, и некрасиво, и может испугать.

Поэтому подкастеры и слушатели были вынуждены прибегать к сторонним сервисам, например, we.fo. Однако у них есть ограничения: они не поддерживают популярные в России сервисы, например, «Яндекс.Музыку», они могут на странице вашего подкаста размещать свою рекламу и довольно часто падают.

Cайт о русскоязычном подкастинге Podcasts.ru постарался упростить жизнь авторам и слушателям и запустил бесплатный сервис Podcast.ru.

Podcast.ru создает удобную и красивую страницу для вашего подкаста со ссылками на все популярные платформы, в том числе и российские, например, «Яндекс.Музыку» и SoundStream.

Источник: vc.ru

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#технологии #подкасты #подкаст
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