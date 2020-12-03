Зачем меняться в современном мире, и как технологии меняют мир и бизнес

Олег Алферов, бизнес-тренер и консультант, опыт в управлении бизнесом и консалтинге больше 20 лет, эксперт в Narxoz Transformation Lab

Марина Образцова, директор Narxoz Executive Education





Какие вызовы принесла новая реальность

Марина. 2020 год внес серьезные изменения в привычный уклад жизни многих людей на Земле. Так стремительно жизнь людей не менялась еще никогда. Мы живем в новой реальности и уже никогда не вернемся к прежней жизни, которая была до пандемии.

Олег. Человечество задолго до ситуации с Covid-19 уже находилось в режиме трансформации: стремительное развитие технологий, информационный бум, глобализация, и самое важное — закат мировой экономики потребления, в которой мы жили последние 40 лет, и расцвет экономики знаний, которая пока не полностью вступила в свои права, но это неизбежно произойдет, и мы в ней уже живем. Сейчас мы находимся в переходном этапе — старая модель еще не ушла, а новая уже появилась. Пандемия 2020 года лишь ускорила ряд глобальных трансформационных процессов и обнажила много скрытых проблем, одна из которых — неспособность человека и системы быстро меняться и оптимально адаптироваться под стремительно меняющееся окружение.





Об изменениях

Марина. Изучив исследования западных футурологов и понимая сегодняшние реалии, считаю, что главный навык профессионала сегодня — умение меняться и адаптироваться, быть гибким и быстрым.

Олег. Любое изменение — это вынужденная мера. Человек никогда не будет меняться, если находится в зоне комфорта, даже если этот комфорт относительный. Один из постулатов управления изменениями — создай дискомфорт, и тогда все придет в движение, чтобы прийти в новое состояние равновесия. Но мы уже не сможем жить как раньше, когда периоды деструктивных встрясок — войны, катаклизмы, экономические кризисы, чередовались периодами спокойного развития, благоденствия и процветания. Сейчас частота, скорость, сила и разнообразие внешних воздействий на человека и общество настолько велики, что мы вынуждены постоянно адаптироваться, и это уже новая реальность, а, следовательно, нам важно научиться с этим жить и получить при этом пользу и удовольствие.





Как современные технологии меняют мир, и как меняется бизнес

Марина. В последние десятилетия в мире происходит стремительное развитие технологий, жизненный цикл многих продуктов и решений сокращается.

Олег. Эволюция связана с трансформацией. Не было компьютеров и смартфонов — была одна скорость работы, но когда эти решения стали доступными, то способ ведения дел изменился в глобальном масштабе. Важно понимать, что некоторые технологии, развиваясь, способны убить не отдельные бизнесы, а целые отрасли, создавая при этом массу преимуществ для других. Например, каким видам деятельности угрожает развитие аддитивных технологий, той самой 3D-печати? В зоне риска логистические компании и ряд отраслей машиностроения. Почему? А зачем нам посредник по доставке продукта, если можно через интернет у компании на другом континенте купить файл и создать требуемое изделие прямо у себя? Да, сейчас это выглядит не очень серьезно, но, поверьте, эти технологии стремительно развиваются. Пока что они применяются локально, но совсем скоро это будет новая реальность, и тогда грустно будет той же компании DHL, перемещающей самолетами запчасти для машин из «лаборатории мира» в США, Европе и Японии на «фабрику мира» в Китай. Уже стало грустно одной швейцарской компании, производящей высокоточное оборудование для литья пластмассы, когда китайский партнер не просто начал сам воспроизводить литьевые формы на 3D, а догадался использовать преимущество новой технологии и создал литьевые формы с принципиально новой системой охлаждения, существенно повышающей производительность машины.

Как трансформироваться, чтобы быть конкурентным профессионалом в современном мире

Марина. Когда мы говорим о трансформации, то понимаем, что она касается и человека, и организации. Но важно помнить, что компания — это, в первую очередь, люди. Понятно, что любые изменения в организации начинаются с людей, и часто это происходит болезненно — люди сопротивляются. Но меняться необходимо, это не мода, не тренд, это новая реальность. Чему учиться при такой скорости изменений:

— способности научиться учиться

— развивать навыки взаимодействия и управления людьми

— критическому мышлению

— эмоциональному интеллекту.

Олег. Я бы добавил еще эмпатию, коммуникативные навыки, любознательность, творческий подход, системное мышление и проактивный подход ко всему. Хороший образ — «вечный студент и пытливый исследователь». Важно быть оптимистом, но при этом видеть риски и уметь их минимизировать. Важно управлять своим состоянием при любом раскладе, ведь дела не всегда идут в гору. Важно не только понимать тренды и следовать им, но и создавать их, пусть даже в малом масштабе, зато свои. Но важно понимать, что, создавая правила и ведя людей за собой, я несу ответственность за решения и команду. Поэтому еще одно важное качество успешного человека — адекватное лидерство и самоконтроль.

Ошибки, которые совершают, реализуя изменения

Олег. Если говорить о личной трансформации, то важно понимать — себя не переделать и бороться с самим собой бесполезно. Древние римляне говорили: «Привычка — вторая натура». Но привычки можно менять и формировать новые, делая это не через силу, а через сильный мотиватор и с удовольствием. Помните, мы говорили, что человек меняется только в состоянии дискомфорта? Нужно правильно создать себе дискомфорт. Например, через игру. Порой нужно придумать себе мотиватор. Но еще важно иметь план трансформации и позволять себе отмечать маленькие победы каждый день.

С группой еще сложнее, потому что у каждого человека в группе свои цели, мотиваторы и демотиваторы. Здесь все зависит от лидера, от того, кто ведет группу по проекту изменений. Он должен понять цели, ожидания, опасения и «точки боли» каждого, суметь объединить цели людей в единую цель команды, тактично, но жестко создать управляемый дискомфорт и тут же показать решение — дорожную карту трансформации. С людьми нужно общаться, показывать перспективу, помогать в затруднениях и вести за собой. Вроде бы очевидный рецепт, но, поверьте, за 20 лет консалтинга я немного видел компаний, где делают таким образом.

Трансформация — это управляемый полет в сложных метеоусловиях при высокой турбулентности. У любой трансформации должен быть опытный пилот, он же лидер, наставник и новатор.



