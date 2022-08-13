За полгода иностранных резидентов IT Park стало почти в шесть раз больше

Число экспортеров среди резидентов IT Park в первой половине 2022 года выросло в 2,7 раза.

С начала года 203 технологических компании предоставляли свои услуги за рубежом. Их суммарный объем экспорта за полугодие составил $53,2 миллиона, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с тем же периодом 2021 года.

Доля США в IT-экспорте выросла до 88%. Еще 3% выручки обеспечила Великобритания, по 2% — Россия и Германия. На ОАЭ, Казахстан, Швецию и Нидерланды пришлось по одному проценту.

Основной статьей цифрового экспорта стал аутсорсинг бизнес-процессов — $33,1 миллиона. Еще $18,05 миллионов принесла разработка программного обеспечения.

Всего резиденты IT Park за полгода оказали услуги на 2,3 триллионов сумов — в 2,3 раза больше первых шести месяцев прошлого года. Главными направлениями остаются создание ПО и обработка данных.

Источник: spot.uz