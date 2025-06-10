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Южная Корея поможет построить платную дорогу Ташкент-Андижан
Новости Центральной Азии и мира

04.06.2025

Южная Корея поможет построить платную дорогу Ташкент-Андижан

В Узбекистане могут появиться современные технологии управления дорогами, которые предложила Южная Корея. Речь идет о строительстве платной автомагистрали Ташкент-Андижан, а также внедрении умных систем для регулирования дорожного движения.

6 июня 2025 года состоялась встреча замминистра транспорта Узбекистана Илхомжона Абдугафарова с министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи Пак Сангву и главой Korea Expressway Corporation Хам Джингю. На повестке дня стояли вопросы укрепления сотрудничества в транспортной сфере и развитии дорожной инфраструктуры. Стороны уделили особое внимание возможностям применения корейских технологий в Узбекистане. Среди них:

— системы управления автомагистралями

— интеллектуальные светофоры

— технологии контроля движения, основанные на искусственном интеллекте.

Южная Корея выразила готовность участвовать в проекте платной дороги Ташкент-Андижан через государственно-частное партнерство. Korea Expressway Corporation предложила внедрить свои разработки, такие как:

— системы интеллектуального сбора платы за проезд

— сенсоры для мониторинга трафика

— и другие цифровые решения для управления дорожной инфраструктурой.

Эти технологии, помогут сделать движение более безопасным и эффективным.

Проект строительства скоростной магистрали Ташкент-Андижан составит 314 километров. Новая дорога сократит время в пути между городами с пяти часов до трех. Запуск трассы увеличит ВВП Узбекистана на 2,6 процентов и снизит количество аварий на дорогах на 40 процентов. Международный тендер на строительство был объявлен в январе 2025 года, и к проекту уже проявили интерес более 30 крупных компаний из разных стран.

Источник: upl.uz

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#южнаякорея #строительство #ташкент #дороги
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