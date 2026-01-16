Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Yenlik в новом выпуске COLORS с Billie Eilish, Drake, Tyla, Joji и другими мировыми артистами
Новости Центральной Азии и мира

12.01.2026

Yenlik в новом выпуске COLORS с Billie Eilish, Drake, Tyla, Joji и другими мировыми артистами

Yenlik стала гостем нового выпуска шоу COLORS, став первой исполнительницей из Казахстана, принявшей участие в проекте. Для нее это событие стало не просто международным шагом, а исполнением давней мечты.

По словам певицы, строгий отбор команды COLORS сложно свести к конкретным критериям: в проекте представлены артисты самых разных жанров и культур. Однако сама Yenlik предполагает, что внимание кураторов привлекли ее музыка и казахский язык — как часть живой и самобытной музыкальной сцены.

Выход выпуска COLORS с Yenlik — это не только личное достижение артистки, но и очередное подтверждение того, что музыка из Казахстана и Центральной Азии все увереннее заявляет о себе на глобальной сцене.

#казахстан #казахскийязык #музыка #исполнители #colors
