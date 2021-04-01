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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Яндекс» впервые за 13 лет радикально сменил логотип
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Сегодня в 10:23

«Яндекс» впервые за 13 лет радикально сменил логотип

«Яндекс» изменил свой логотип — в среду новый вариант появился на главной странице поисковика, а впоследствии его можно будет увидеть в логотипах входящих в экосистему сервисов «Яндекса», в том числе и офлайн.

Как пояснили в компании, новая айдентика отражает суть современного «Яндекса» и хорошо смотрится на самых разных поверхностях — от экрана смартфона до пакета с продуктами из «Яндекс.Лавки».

Новую версию логотипа разработали дизайнеры «Яндекса» вместе с Ильей Рудерманом, который участвовал в создании шрифта Yandex Sans.

Источник: rb.ru

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#бизнес #ребрендинг #яндекс #бренд #логотип
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