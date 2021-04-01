«Яндекс» впервые за 13 лет радикально сменил логотип

«Яндекс» изменил свой логотип — в среду новый вариант появился на главной странице поисковика, а впоследствии его можно будет увидеть в логотипах входящих в экосистему сервисов «Яндекса», в том числе и офлайн.

Как пояснили в компании, новая айдентика отражает суть современного «Яндекса» и хорошо смотрится на самых разных поверхностях — от экрана смартфона до пакета с продуктами из «Яндекс.Лавки».

Новую версию логотипа разработали дизайнеры «Яндекса» вместе с Ильей Рудерманом, который участвовал в создании шрифта Yandex Sans.

Источник: rb.ru