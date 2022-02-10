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«Яндекс» открыл набор на оплачиваемую стажировку для IT-специалистов
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Сегодня в 09:29

«Яндекс» открыл набор на оплачиваемую стажировку для IT-специалистов

Заявки ждут от начинающих IT-специалистов и студентов, которые владеют хотя бы одним языком программирования и классическими алгоритмами. Подать заявку можно на сайте.

Стажировка пройдет по пяти направлениям:

— фронтенд-разработка

— бэкенд-разработка

— мобильная разработка — iOS, Android, Flutter

— аналитики

— машинное обучение.

Стажировка оплачиваемая и продлится от трех до шести месяцев. Проходить она будет в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи, Симферополе, Иннополисе и Казани.

Кандидаты из других городов, который справятся с тестовым заданием и пройдут отбор, могут рассчитывать на компенсацию оплаты проезда и проживания в Москве.

Источник: rb.ru

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#стажировка #it #яндекс #программисты #зарплата
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