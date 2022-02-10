«Яндекс» открыл набор на оплачиваемую стажировку для IT-специалистов

Заявки ждут от начинающих IT-специалистов и студентов, которые владеют хотя бы одним языком программирования и классическими алгоритмами. Подать заявку можно на сайте.
Стажировка пройдет по пяти направлениям:
— фронтенд-разработка
— бэкенд-разработка
— мобильная разработка — iOS, Android, Flutter
— аналитики
— машинное обучение.
Стажировка оплачиваемая и продлится от трех до шести месяцев. Проходить она будет в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Сочи, Симферополе, Иннополисе и Казани.
Кандидаты из других городов, который справятся с тестовым заданием и пройдут отбор, могут рассчитывать на компенсацию оплаты проезда и проживания в Москве.
Источник: rb.ru