Я SEO-специалист. 3 истории людей, которые пришли в профессию из других сфер

Герои нашей статьи — представители разных профессий, которые перешли на работу в сфере SEO. Мы попросили их рассказать о преимуществах и сложностях этого процесса.





Татьяна Коробка, 36 лет, город — Львов, SEO-специалист









О себе

Я задумалась о смене сферы деятельности в связи с выходом в декрет. Ранее работала на должности руководителя отдела по работе с клиентами в компании по изготовлению и продаже гидравлического оборудования.

О смене профессии

Моя профессия была интересной. Но я поняла, что не хочу возвращаться. Офис находился далеко от дома, график уже не подходил. Думаю, что переросла эту карьерную ступень.

После тестового задания поняла, что SEO — это то, что мне нравится

Когда ребенку было полгода, задумалась, что нужно осваивать профессию дистанционно. Долгое время не могла найти ничего подходящего, пока подруга, которая работает SEO-специалистом, не подсказала онлайн-школу.

Об обучении

После тестового задания поняла, что SEO — это то, что мне нравится. Материал и подача соответствовали тому, чего я хотела, поэтому осталась на обучение.

О результатах

Мне нравится SEO-оптимизация. В планах удачно завершить курс, получить сертификат и работать по этой специальности.

Юлия Мамбетова, Киевская область, SEO-специалист





О себе

Вся моя семья работает в сфере IT, я единственная — нет. Думала о том, чтобы отучиться на тестировщика в 2012 году, но открыла интернет-магазин туристических товаров, занималась им. Моя последняя работа — заместитель су-шефа в ресторане.

О смене профессии

Работа повара мне нравилась, но на ней сильно устаешь морально и физически. Через какое-то время выгораешь и приходит понимание, что нужно идти дальше.

Переход в SEO — это возможность быть более гибкой, мобильной

Отучиться на IT-профессию хотела давно, чтобы не быть привязанной к рабочему месту, спокойно планировать отпуск, быть ближе к родителям и периодически жить у них.

Об обучении

Осенью 2021 года увидела рекламу курсов и решила, что откладывать дальше нельзя. Сегодня учиться проще — ресторан закрыт, у меня есть время. Считаю, что нет смысла копить деньги, лучше вкладывать их в себя и свое развитие.

О преимуществах и сложностях

Мне казалось, что работа в поисковой оптимизации — это проще, чем писать код или быть тестировщиком. Когда начала обучение, поняла, что легче создать сайт, чем собрать семантическое ядро.

Тем не менее переход в SEO — это возможность быть более гибкой, мобильной. Можно работать из любой точки страны или мира. Нравится, что это творческая профессия.

Екатерина Озерова, 45 лет, город — Харьков, SEO-специалист





О себе

Я получила диплом инженера. Работала торговым агентом и менеджером. Последнюю должность совмещала с администрированием сайта. Так появилась моя любовь к этому направлению.

О смене профессии

Когда заметила, что классические В2В продажи уходят в онлайн, стала искать кем хочу и могу быть через пять-семь лет.

Продолжать карьеру в онлайн продажах не хотела, поэтому стала искать новую профессию.

Об обучении

Сначала я записалась на курсы по SMM, но решила, что это не мое. Потом начала обучение в сфере SEO. Здесь поняла, чем хочу заниматься.

Чтобы набраться опыта, устроилась помощником SEO-специалиста в компанию в Харькове. После восьми месяцев попала на собеседование в Netpeak, но не прошла.

В это же время увидела рекламу онлайн-университета Choice31, в которой обещали помочь с трудоустройством.

Понравились фишки опытных специалистов-лекторов, структура занятий, команда, поддержка кураторов и педагогов

Несмотря на то, что за плечами были уже курсы и небольшой опыт, получила новые знания и практические умения. Понравились фишки опытных специалистов-лекторов, структура занятий, команда, поддержка кураторов и педагогов.

О результатах

Когда заканчивала курс, меня позвали на собеседование. Отправила конкурсное задание и успешно прошла два собеседования. Впереди карьера SEO-специалиста в Netpeak.