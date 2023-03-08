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Xiaomi запустит массовое производство электромобилей в 2024 году
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Новости

Сегодня в 14:16

Xiaomi запустит массовое производство электромобилей в 2024 году

Один из крупнейших производителей смартфонов Xiaomi в первой половине 2024 года начнет массовое производство электромобилей. Об этом сообщил основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь.

О планах Xiaomi освоить новое для себя автомобильное направление стало известно в марте 2021 года. Компания сообщила тогда о начальном финансировании в размере 10 млрд юаней нового проекта по выпуску полностью электрических автомобилей под собственным брендом.

Компанию ожидает конкуренция со стороны таких китайских компаний, как Xpeng Motors и Li Auto, которые сражаются за долю рынка электромобилей с более крупными конкурентами, такими как китайская BYD и американская Tesla.

Источник: kapital.kz

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