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Weekend в Туркестане. Чек-лист для тех, кто собирается в путешествие
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25.01.2000

Weekend в Туркестане. Чек-лист для тех, кто собирается в путешествие

В период пандемии казахстанцы стали чаще путешествовать внутри страны. Этому способствует развитие инфраструктуры и направлений для внутреннего туризма. Одним из самых популярных городов для посещения в уходящем году стал Туркестан. Подготовили для вас гайд по Туркестану — список must see.

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За последние пару лет город преобразился. В эксплуатацию введены множество объектов, в том числе отели международных брендов. Здесь переплетены история и самые последние технологические решения.

Год назад в Туркестане был открыт современный аэропорт, который принимает не только внутренние, но и международные рейсы из Турции, Кыргызстана и Узбекистана. Также с комфортом добраться до города можно не только на самолете, но и на поезде.

С чего начать исследование города?

Комплекс мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави — самая узнаваемая достопримечательность Туркестана. В состав комплекса входит больше 30 помещений, в том числе особым местом считается центральный зал с самым большим в Центральной Азии кирпичным куполом.

В центре зала расположен двухтонный Тай Казан, по преданию он был отлит из сплава семи металлов в конце XIV века. Мастерство литейщиков, создавших его, выражено не только в масштабах и пропорциях - обратите внимание на оформление в виде растительных орнаментов и надписей.

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Другие интересные объекты в мавзолее: ханский трон, усыпальница казахских ханов и Ходжи Ахмеда Ясави, а также такие постройки комплекса, как кухня и столовая, где сохранился очаг и посуда.

Вдохновившись историческим наследием прошлого, отправляйтесь на улицу ремесленников с тематическими мастерскими. Здесь вы можете увидеть изделия современных художников и мастеров из кожи, дерева, камней и многое другое. Проведите некоторое время на площади перед мавзолеем. Далее двигайтесь в сторону таких объектов, как «Визит-центр» — информационный центр для туристов с экспозицией, библиотекой и коворкингом.

Дальше направляйтесь в комплекс «Караван Сарай», сквозь который пролегает канал, вызвавший бурные реакции в социальных сетях.

Включите в ваш маршрут новый драматический театр, аллеи и парки, рестораны казахской национальной кухни. Где, как не в Туркестане попробовать настоящий коже из вяленого мяса, куырдак, жоргем и национальные сладости.

Где остановиться?

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В Туркестане Booking.com выдает восемь вариантов на основе поиска отелей категории от трех до пяти звезд. Один из наиболее удобных по логистике — отель Hampton by Hilton Turkistan. Он расположен в трех минутах от одной из самых главных локаций в регионе — Мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. Из окон отеля открывается панорама на древний комплекс, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анар Байболова, генеральный менеджер отеля Hampton by Hilton Turkistan

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«Hampton by Hilton Turkistan — часть кластера, который включает также отель Hilton Astana. Мы работаем по нормам и модели Hilton, который является стандартом в мире гостеприимства. Быть частью кластера и глобального бренда очень важно. Особенно при открытии нового отеля, ведь в команде уже есть опытные люди, которые знакомы со всеми тонкостями, знают, как отладить бизнес-процессы, а также знают специфику бизнеса в регионе.

К слову, в Туркестане уделяется большое внимание развитию туризма и сервиса. Например, для предпринимателей проводятся тренинги, есть региональное комьюнити управленцев и представителей бизнеса: отелей, магазинов, ресторанов, которые руководят различными объектами и знают все нюансы, поскольку многие из них принимали непосредственное участие в строительстве и вводе в эксплуатацию их заведений.

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Особенность Hampton by Hilton Turkistan заключается в том, что помимо международных стандартов, при строительстве удалось внести нотки национального колорита и органично совместить их. В нашем лобби и номерах создан аутентичный дизайн. На стенах вы увидите полотна знаменитого казахстанского художника Нурлана Килибаева, элементы декора выполнены в национальном стиле. Дизайнеры, работавшие над концепцией отеля, вдохновились культурой номадов, их главная задумка — сплав древнего наследия и современная удобная планировка. Все, чего касается взор гостя, к чему он прикасается, должно быть не только стильным, но и функциональным. Благодаря дизайну, наш отель является уникальным в своем роде среди 2500 отелей, представленных в 29 странах.

Со дня открытия отеля прошел год, который был для нас успешным не только по нашим оценкам, но и по меркам рынка. У нас есть постоянные гости, партнеры, сложилась сильная команда. Примечательно, что гости, которые приезжают к нам, зачастую уже знакомы с брендом, у них есть определенные ожидания и наша задача — сделать так, чтобы качество сервиса превосходило все ожидания».

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Главная особенность отелей Hampton — сервис и культура Hamptonality, концепция, которой придерживаются сотрудники отеля. Она проявляется в исключительной заботе и дружеском отношении к гостям. Отель — не только место для сна, это дом в дали от вашего дома. Поэтому важно тщательно подходить к выбору места для проживания, при этом соблюдая соотношение цены и качества.

Hampton by Hilton Turkistan располагает фондом из 120 номеров. Гости имеют доступ к конференц-залу и тренажерному залу. В отеле предлагают отличный завтрак, также в течение дня гости могут заказать закуски и горячие блюда. Внутри комплекса есть ресторан с зоной для проведения банкетов и гала-ужинов, а также терраса на крыше с видом на город.

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Забронировать номер в отеле Hampton by Hilton Turkistan можно на сайте отеля, с помощью сервиса Booking.com, а также по номеру 8 7253 35 28 32.


Что посмотреть?

В Туркестане и его окрестностях также немало природных и исторических достопримечательностей, которые заслуживают не только однодневной поездки, но и отдельного тура. Рекомендуем посетить важнейшие объекты региона, такие как:

1. Мавзолей Тауке Хана — расположен в 40 метрах от юго-восточной башни мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. В мавзолее вместе с Тауке Ханом похоронены его сыновья Болат и Самеке ханы.

2. Мавзолей Рабиги Султан Бегим — архитектурный памятник ХV века, расположенный в 60 метрах к Юго-Востоку от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Рабия Султан Бегим — потомок великого правителя Тамерлана, дочь известного ученого Улугбека. Рабия Султан была матерью сыновей хана Абулхаира — Кучкунчи и Суюниша, которые также оставили неизгладимый след в истории.

3. Мавзолей Гаухар ана — дочери великого поэта и мыслителя Ходжа Ахмеда Ясави — находится в 15 минутах езды от мавзолея ее отца. Славилась Гаухар при жизни даром исцеления. Однако и по сей день именно около ее мавзолея люди обращаются за помощью, считая мавзолей местом силы.

4. Мавзолей Арыстан баба — учителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави расположен в 60 километрах от Туркестана. Одно из главных мест посещения с 1982 года находится под охраной государства.

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Фото: kazakhstan.travel

5. Древний город Сауран — его упоминания встречаются в письменных источниках, начиная с X века. Комплекс имел оборонительные сооружения, ремесленные мастерские, в музее представлены образцы посуды, запасов провианта, инструментов и предметов быта, а также подземного водопровода того времени! На данный момент на территории городища Сауран продолжаются археологические работы. Потрясающее место, чтобы ощутить масштаб и соприкоснуться с эпохой и образом жизни людей, населявших город.

6. Пещера Акмешит расположена в 160 километрах от Туркестана. Это одна из самых загадочных и больших пещер в Казахстане. Существует несколько версий ее использования — лагерь для войска, укрытие для аула, тайное место для защиты женщин и детей. Пещера представляет огромный зал, в котором есть свой микроклимат и произрастают редкие виды растений и деревьев. Пещера напоминает купол, поэтому ее прозвали «Белой мечетью».


Отличного путешествия!

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