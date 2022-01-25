Weekend в Туркестане. Чек-лист для тех, кто собирается в путешествие

В период пандемии казахстанцы стали чаще путешествовать внутри страны. Этому способствует развитие инфраструктуры и направлений для внутреннего туризма. Одним из самых популярных городов для посещения в уходящем году стал Туркестан. Подготовили для вас гайд по Туркестану — список must see.







За последние пару лет город преобразился. В эксплуатацию введены множество объектов, в том числе отели международных брендов. Здесь переплетены история и самые последние технологические решения.

Год назад в Туркестане был открыт современный аэропорт, который принимает не только внутренние, но и международные рейсы из Турции, Кыргызстана и Узбекистана. Также с комфортом добраться до города можно не только на самолете, но и на поезде.

С чего начать исследование города?

Комплекс мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави — самая узнаваемая достопримечательность Туркестана. В состав комплекса входит больше 30 помещений, в том числе особым местом считается центральный зал с самым большим в Центральной Азии кирпичным куполом.

В центре зала расположен двухтонный Тай Казан, по преданию он был отлит из сплава семи металлов в конце XIV века. Мастерство литейщиков, создавших его, выражено не только в масштабах и пропорциях - обратите внимание на оформление в виде растительных орнаментов и надписей.





Другие интересные объекты в мавзолее: ханский трон, усыпальница казахских ханов и Ходжи Ахмеда Ясави, а также такие постройки комплекса, как кухня и столовая, где сохранился очаг и посуда.

Вдохновившись историческим наследием прошлого, отправляйтесь на улицу ремесленников с тематическими мастерскими. Здесь вы можете увидеть изделия современных художников и мастеров из кожи, дерева, камней и многое другое. Проведите некоторое время на площади перед мавзолеем. Далее двигайтесь в сторону таких объектов, как «Визит-центр» — информационный центр для туристов с экспозицией, библиотекой и коворкингом.

Дальше направляйтесь в комплекс «Караван Сарай», сквозь который пролегает канал, вызвавший бурные реакции в социальных сетях.

Включите в ваш маршрут новый драматический театр, аллеи и парки, рестораны казахской национальной кухни. Где, как не в Туркестане попробовать настоящий коже из вяленого мяса, куырдак, жоргем и национальные сладости.

Где остановиться?





В Туркестане Booking.com выдает восемь вариантов на основе поиска отелей категории от трех до пяти звезд. Один из наиболее удобных по логистике — отель Hampton by Hilton Turkistan. Он расположен в трех минутах от одной из самых главных локаций в регионе — Мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. Из окон отеля открывается панорама на древний комплекс, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анар Байболова, генеральный менеджер отеля Hampton by Hilton Turkistan





«Hampton by Hilton Turkistan — часть кластера, который включает также отель Hilton Astana. Мы работаем по нормам и модели Hilton, который является стандартом в мире гостеприимства. Быть частью кластера и глобального бренда очень важно. Особенно при открытии нового отеля, ведь в команде уже есть опытные люди, которые знакомы со всеми тонкостями, знают, как отладить бизнес-процессы, а также знают специфику бизнеса в регионе.

К слову, в Туркестане уделяется большое внимание развитию туризма и сервиса. Например, для предпринимателей проводятся тренинги, есть региональное комьюнити управленцев и представителей бизнеса: отелей, магазинов, ресторанов, которые руководят различными объектами и знают все нюансы, поскольку многие из них принимали непосредственное участие в строительстве и вводе в эксплуатацию их заведений.





Особенность Hampton by Hilton Turkistan заключается в том, что помимо международных стандартов, при строительстве удалось внести нотки национального колорита и органично совместить их. В нашем лобби и номерах создан аутентичный дизайн. На стенах вы увидите полотна знаменитого казахстанского художника Нурлана Килибаева, элементы декора выполнены в национальном стиле. Дизайнеры, работавшие над концепцией отеля, вдохновились культурой номадов, их главная задумка — сплав древнего наследия и современная удобная планировка. Все, чего касается взор гостя, к чему он прикасается, должно быть не только стильным, но и функциональным. Благодаря дизайну, наш отель является уникальным в своем роде среди 2500 отелей, представленных в 29 странах.

Со дня открытия отеля прошел год, который был для нас успешным не только по нашим оценкам, но и по меркам рынка. У нас есть постоянные гости, партнеры, сложилась сильная команда. Примечательно, что гости, которые приезжают к нам, зачастую уже знакомы с брендом, у них есть определенные ожидания и наша задача — сделать так, чтобы качество сервиса превосходило все ожидания».





Главная особенность отелей Hampton — сервис и культура Hamptonality, концепция, которой придерживаются сотрудники отеля. Она проявляется в исключительной заботе и дружеском отношении к гостям. Отель — не только место для сна, это дом в дали от вашего дома. Поэтому важно тщательно подходить к выбору места для проживания, при этом соблюдая соотношение цены и качества.

Hampton by Hilton Turkistan располагает фондом из 120 номеров. Гости имеют доступ к конференц-залу и тренажерному залу. В отеле предлагают отличный завтрак, также в течение дня гости могут заказать закуски и горячие блюда. Внутри комплекса есть ресторан с зоной для проведения банкетов и гала-ужинов, а также терраса на крыше с видом на город.





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Что посмотреть?

В Туркестане и его окрестностях также немало природных и исторических достопримечательностей, которые заслуживают не только однодневной поездки, но и отдельного тура. Рекомендуем посетить важнейшие объекты региона, такие как:

1. Мавзолей Тауке Хана — расположен в 40 метрах от юго-восточной башни мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави. В мавзолее вместе с Тауке Ханом похоронены его сыновья Болат и Самеке ханы.

2. Мавзолей Рабиги Султан Бегим — архитектурный памятник ХV века, расположенный в 60 метрах к Юго-Востоку от мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави. Рабия Султан Бегим — потомок великого правителя Тамерлана, дочь известного ученого Улугбека. Рабия Султан была матерью сыновей хана Абулхаира — Кучкунчи и Суюниша, которые также оставили неизгладимый след в истории.

3. Мавзолей Гаухар ана — дочери великого поэта и мыслителя Ходжа Ахмеда Ясави — находится в 15 минутах езды от мавзолея ее отца. Славилась Гаухар при жизни даром исцеления. Однако и по сей день именно около ее мавзолея люди обращаются за помощью, считая мавзолей местом силы.

4. Мавзолей Арыстан баба — учителя и духовного наставника Ходжи Ахмеда Ясави расположен в 60 километрах от Туркестана. Одно из главных мест посещения с 1982 года находится под охраной государства.







Фото: kazakhstan.travel

5. Древний город Сауран — его упоминания встречаются в письменных источниках, начиная с X века. Комплекс имел оборонительные сооружения, ремесленные мастерские, в музее представлены образцы посуды, запасов провианта, инструментов и предметов быта, а также подземного водопровода того времени! На данный момент на территории городища Сауран продолжаются археологические работы. Потрясающее место, чтобы ощутить масштаб и соприкоснуться с эпохой и образом жизни людей, населявших город.

6. Пещера Акмешит расположена в 160 километрах от Туркестана. Это одна из самых загадочных и больших пещер в Казахстане. Существует несколько версий ее использования — лагерь для войска, укрытие для аула, тайное место для защиты женщин и детей. Пещера представляет огромный зал, в котором есть свой микроклимат и произрастают редкие виды растений и деревьев. Пещера напоминает купол, поэтому ее прозвали «Белой мечетью».





Отличного путешествия!



