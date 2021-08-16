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Warner Bros. использовала технологию дипфейков для промо к фильму «Воспоминания»
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Сегодня в 10:40

Warner Bros. использовала технологию дипфейков для промо к фильму «Воспоминания»

Warner Bros. использовала технологию дипфейков при создании проморолика фильма «Воспоминания» режиссера Лизы Джой. Фотография может стать частью короткого видео с актером.

Технология позволяет включить любого человека в трейлер, используя его фотографию.

Промо для фильма создал медиастартап D-ID. Компания работала над технологией, которая могла бы защитить пользователей от распознавания лиц. Однако позже создатели поняли, что технология также может быть использована для оптимизации дипфейков.

Компания создала специальный сайт для проведения экспериментов с промо. Пользователям нужно указать имя и добавить фотографию. После этого будет создана анимация лица.

«Воспоминания» — научно-фантастический триллер о частном детективе Нике Баннистере. С помощью специальной технологии он пытается обнаружить в человеческой памяти нужные моменты, чтобы человек мог снова пережить прошлое и вспомнить важное.

Фильм выйдет в прокат 20 августа.

Источник: rb.ru

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#технологии #хьюджекман #воспоминания #лизаджой #дипфейк
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