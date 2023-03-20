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Вышло приложение нейросети ChatGPT для Apple Watch
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Новости

Сегодня в 10:49

Вышло приложение нейросети ChatGPT для Apple Watch

Нейросети продолжают захватывать мир: ChatGPT, ставший популярным в последние месяцы, уже активно интегрируют в другие приложения за счет открытого API.

Разработчики создали для смарт-часов приложение нейросети. Теперь вы сможете надиктовать запрос прямо с запястья, а потом сохранить или переслать полученный результат.

Приложение watchGPT для Apple Watch простое в использовании. На главной странице есть лишь небольшой значок с описанием приложения и сама поисковая строка. В ней нужно ввести поисковый запрос с помощью клавиатуры или воспользоваться диктовкой.

Надиктовать можно любой запрос. Например, попросить ChatGPT написать стихотворение. Интересно, что получается осмысленный текст да еще и в рифму.

Источник: appleinsider.ru

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#технологии #apple #нейросеть #applewatch #chatgpt
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