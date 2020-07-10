Вышел трейлер второго сезона «Академии «Амбрелла»

Вышел трейлер второго сезона сериала «Академия «Амбрелла». Продолжение появится на Netflix 31 июля.





В нем главные герои попадут в 60-е годы — во времена Карибского кризиса и убийства американского президента Джона Кеннеди. Они должны объединиться и не допустить конца света.

Первый сезон рассказывал начало истории семерых братьев и сестер, обладающих сверхспособностями. Сериал основан на одноименной серии комиксов, которую создал бывший фронтмен группы My Chemical Romance Джерард Уэй.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: film.ru