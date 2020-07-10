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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Вышел трейлер второго сезона «Академии «Амбрелла»
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Сегодня в 11:16

Вышел трейлер второго сезона «Академии «Амбрелла»

Вышел трейлер второго сезона сериала «Академия «Амбрелла». Продолжение появится на Netflix 31 июля.


В нем главные герои попадут в 60-е годы — во времена Карибского кризиса и убийства американского президента Джона Кеннеди. Они должны объединиться и не допустить конца света.

Первый сезон рассказывал начало истории семерых братьев и сестер, обладающих сверхспособностями. Сериал основан на одноименной серии комиксов, которую создал бывший фронтмен группы My Chemical Romance Джерард Уэй.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: film.ru

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#netflix #академияамбрелла #второйсезон
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