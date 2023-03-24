Вышел трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров»

Netflix опубликовал трейлер спецэпизода «Могучие рейнджеры: Однажды и навсегда» в честь 30-летнего юбилея оригинального сериала. Его премьера состоится 19 апреля.

Спецэпизод расскажет о новых приключениях рейнджеров. Спустя 30 лет на Землю вновь нападает Рита Репульса — чтобы ее остановить, Билли и Зак должны объединиться с героями других поколений.

Режиссером воссоединения стал постановщик «Могучих рейнджеров» Чарли Хаскелл, снимавший эпизоды, начиная с «Могучих рейнджеров: Ниндзя Шторм» 2003 года и заканчивая «Могучими рейнджерами: Дино Ярость» 2022-го.

Источник: daily.afisha.ru