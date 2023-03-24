Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vyshel-treyler-specepizoda-moguchih-reyndzherov
Вышел трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров»
79
Главный

Сегодня в 09:51

Вышел трейлер спецэпизода «Могучих рейнджеров»

Netflix опубликовал трейлер спецэпизода «Могучие рейнджеры: Однажды и навсегда» в честь 30-летнего юбилея оригинального сериала. Его премьера состоится 19 апреля.



Спецэпизод расскажет о новых приключениях рейнджеров. Спустя 30 лет на Землю вновь нападает Рита Репульса — чтобы ее остановить, Билли и Зак должны объединиться с героями других поколений.

Режиссером воссоединения стал постановщик «Могучих рейнджеров» Чарли Хаскелл, снимавший эпизоды, начиная с «Могучих рейнджеров: Ниндзя Шторм» 2003 года и заканчивая «Могучими рейнджерами: Дино Ярость» 2022-го.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #netflix #чтопосмотреть #трейлер #спецэпизод
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Канье Уэст выпустит автомобиль Donda из пенопласта
1093
Клип Little Big для «Евровидения» стал самым популярным
1327
Amazon Prime Video показал новый трейлер мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформ...
1523
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.