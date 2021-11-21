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Вышел трейлер мини-сериала «Элита. Короткие истории»
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Сегодня в 11:33

Вышел трейлер мини-сериала «Элита. Короткие истории»

«Элита» — один из самых громких испанских проектов на стриминговом сервисе Netflix. Шоу о золотой молодежи из престижной школы Лас-Энсинас получило четыре сезона, а также отдельный мини-сериал «Элита. Короткие истории». Первая серия специальных эпизодов вышла в преддверии последнего сезона. Второй же блок короткометражек станет своеобразным «мостом» между четвертым сезоном и пятым.

Судя по трейлеру, нас ждут яркие рождественские истории с шумными вечеринками, дружескими встречами, любовными интригами и драматическими сюжетными поворотами. Первый эпизод расскажет об отношениях Филиппе и Каэтаны. Здесь же появится новый персонаж Фелипе в исполнении Бруно Ластры. Релиз серии состоится 15 декабря.

Вторая история появится на Netflix 20 декабря. Она будет посвящена Самуэлю и Омару. Последний, третий эпизод, расскажет о Патрике. Он выйдет на экраны 23 декабря.

Источник: srsly.ru

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