Вышел трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

На YouTube-канале Lionsgate опубликовали трейлер фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах» — приквела франшизы «Голодные игры», премьера которого запланирована на 17 ноября.

Трейлер показывает героев картины: декана академии Каски Хайботтома в исполнении Питера Динклейджа, молодого Кориолана Сноу — его сыграл Том Блин, и участницу игр по имени Люси Грей Бэйрд. В образе Люси в фильме появится Рейчел Зеглер.



Сюжет приквела развернется вокруг взаимоотношений Люси и ее наставника, которым соглашается стать Сноу. Кориолану поручают подготовить из девушки и других участников игр звезд телешоу, а не просто выживающих.