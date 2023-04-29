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Вышел трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
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Главный

Сегодня в 09:54

Вышел трейлер фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»

На YouTube-канале Lionsgate опубликовали трейлер фильма «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах» — приквела франшизы «Голодные игры», премьера которого запланирована на 17 ноября.



Трейлер показывает героев картины: декана академии Каски Хайботтома в исполнении Питера Динклейджа, молодого Кориолана Сноу — его сыграл Том Блин, и участницу игр по имени Люси Грей Бэйрд. В образе Люси в фильме появится Рейчел Зеглер.

Сюжет приквела развернется вокруг взаимоотношений Люси и ее наставника, которым соглашается стать Сноу. Кориолану поручают подготовить из девушки и других участников игр звезд телешоу, а не просто выживающих.

Источник: daily.afisha.ru

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