Вышел трейлер фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». Релиз состоится уже в ноябре

Marvel показала трейлер грядущего сиквела «Черной Пантеры». Премьера картины с подзаголовком «Ваканда навсегда» намечена на 11 ноября.

В видео студия показала Нэмора в исполнении Теноча Уэрты, который будет одной из конфликтующих сторон в мире Ваканды. Еще одно предположение, которое можно сделать после увиденного в ролике: Шури станет Черной Пантерой.

Вместе с тем Marvel поделилась кадрами сражений в городе, наводнения и обновленного костюма Железного сердца.

Режиссером вновь выступил Райан Куглер. В главных ролях Летиция Райт, Мартин Фриман, Теноч Уэрта, Лупита Нионго, Анджела Бассетт, Данай Гурира.

Источник: daily.afisha.ru