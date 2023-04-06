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Вышел тизер-трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом
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Главный

Сегодня в 10:12

Вышел тизер-трейлер «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом

В отличие от первого тизер-трейлера, который стал просто красивым промо нового фильма с отсылкой на культовую «Космическую одиссею» Стэнли Кубрика, в новом ролике нам наконец-то показали кадры из самого фильма, а также дали первое представление о персонажах и сюжете «Барби». В опубликованном видео можно увидеть несколько десятков кукол Барби и Кенов, которые счастливо живут в волшебной стране под названием Барбиленд.



В Барбиленде есть установленные правила, следуя которым куклы живут счастливо. Здесь главные — женщины, то есть Барби, а Кены в этой вселенной должны в первую очередь ухаживать за своими покровительницами. Главная героиня в исполнении Марго Робби начинает думать об этом устройстве общества, своем месте в мире, жизни и смерти и задаваться экзистенциальными вопросами. В Барбиленде такое не приветствуется, поэтому она оказывается изгнана из волшебной страны под предлогом несоответствия высоким стандартам красоты. Так Барби оказалась в реальном мире, а вместе с ней увязался и ее Кен, который не может найти себе места в кукольной стране. Что ждет героев, зрителям и предстоит узнать.

Источник: srsly.ru

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