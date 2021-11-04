Вышел первый трейлер второй части заключительного сезона «Бумажного дома»

Netflix опубликовал первый трейлер второй части заключительного сезона сериала «Бумажный дом». Премьера продолжения состоится на стрим-сервисе 3 декабря.

В ролике Профессор приехал к зданию центрального банка Испании, где находится почти вся его банда. Все они пребывают в подавленном состоянии из-за смерти Токио во время перестрелки.

В видео также показали жесткое столкновение банды с армией военных. Все кадры сопровождаются песней The Funeral от Band Of Horses.

В продолжении «Бумажного дома» покажут события, которые происходят во время нападения на центральный банк Испании, где банда Профессора провела уже более 100 часов и пытается отбиться от военных. Теперь главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственную жизнь.

Источник: daily.afisha.ru