Вышел первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов»

WarnerMedia выпустил первый тизер-трейлер сериала «Дом дракона», события которого развернутся за 200 лет до финала «Игры престолов». Шоу из десяти серий стартует на HBO Max в 2022 году.

«Дом дракона» описывает начало конца дома Таргариенов и события, приведшие к гражданской войне, известной как Танец драконов. Роль принца Дэймона Таргариена сыграет Мэтт Смит, которого можно увидеть в ролике.

Падди Консидайн сыграл Визериса I Таргариена, Эмма Д’Арси — принцессу Рейниру Таргариен.

Сценарий сериала создавали автор романа «Пламя и кровь» Джордж Мартин и шоураннер проекта Райан Кондал, взяв за основу отдельные части книги «Пламя и кровь».

Источник: daily.afisha.ru