Вышел первый тизер фильма Пон Чжун Хо «Микки-17»

Студия Warner Bros. Pictures опубликовала первый тизер фильма «Микки-17» от режиссера «Паразитов» Пон Чжун Хо. Премьера запланирована на 29 марта 2024 года.

Ролик посвящен исполнителю главной роли Роберту Паттинсону, который находится под действием успокоительных в некой капсуле.

Грядущая кинолента является адаптацией романа Эдварда Эштона «Микки7», опубликованного в феврале этого года.

«Микки-17» расскажет о «восстанавливаемом сотруднике» экспедиции по колонизации ледяного мира Нифльхейм. После смерти его разум загружают в новое тело. Во время седьмой миссии он на время теряет связь с базой, а когда возвращается, видит, что ему уже создали замену.

Помимо Паттинсона в картине сыграют Стивен Ен, Наоми Аки, Тони Коллетт и Марк Руффало.

Фильм станет первой работой Чжун Хо после выхода в 2019 году ленты «Паразиты», которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Источник: daily.afisha.ru