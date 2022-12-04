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Вышел новый ролик к фильму «Человек-муравей и Оса: Квантомания»
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Сегодня в 10:14

Вышел новый ролик к фильму «Человек-муравей и Оса: Квантомания»

В рамках презентации Marvel Studios на бразильском Comic Con показали новый проморолик «Человека-муравья и Осы: Квантомания». Мировая премьера ленты запланирована на 17 февраля 2023 года.

В ролике показали приключения Человека-муравья от событий первого сольного фильма до «Квантомании».



Действие грядущего фильма развернется после событий «Мстителей: Финал». Скотт Лэнг, Хоуп ван Дайн, Хэнк Пим и Джанет ван Дайн отправляются в очередное приключение, исследуя Квантовый мир. Там, открывая его новые особенности, они и сталкиваются с Кангом Завоевателем.

В ленте снялись Пол Радд, Кэтрин Ньютон, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Мишель Пфайффер, Джонатан Мэйджерс, Билл Мюррей и другие. Режиссер — Пейтон Рид.

Источник: daily.afisha.ru

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