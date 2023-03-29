«Вы не должны быть одни». Ян Топлес о том, как YouTube стал телевизором и почему блогер не должен работать один

В марте в Ташкенте прошла первая Международная Digital Мarketing конференция и церемония награждения брендов, агентств и авторов цифрового контента Digital Marketing Awards. Форум объединил более 20 ведущих спикеров из Казахстана, Кыргызстана, России, Норвегии, Украины, имеющих многолетний опыт и работающих с ведущими мировыми брендами.

Специальным гостем форума стал Ян Топлес, автор научно-популярного YouTube канала «Топлес». Он принял участие в панельной дискуссии, посвященной обсуждению трендов и проблем взаимоотношений блогеров и брендов, а также рассказал о том, как работает YouTube сегодня. Отрывок из его выступления ниже.





Ян Топлес, видеоблогер и телеведущий, автор YouTube-канала «ТОПЛЕС»





YouTube раньше

В 2016 году меня пригласили на саммит YouTube в Германии. Среди гостей было 300 YouTube-блогеров со всего мира.

Сначала на сцену выходили YouTube-блогеры, которые когда-то были сильно популярны, но постепенно пропали из поля зрения. Они рассказывали о том, как тирания алгоритмов YouTube привела их к выгоранию и превратила их жизнь в кошмар.

YouTube-блогер раньше — это человек, который сидел в своей комнате перед камерой и снимал контент. Он знал, что должен публиковать короткие пятиминутные ролики ежедневно. Иначе алгоритм перестал бы продвигать его видео в тренды. Скорее всего, с камерой он разговаривал чаще, чем с людьми, и работал сам по себе.

А если после такого ритма с блогером случалось выгорание, то возвращаться на YouTube после большого перерыва было болезненно. Если вы не обновляли канал дольше, чем один-два месяца, вернуться к высоким просмотрам было практически невозможно.

Что изменилось

После выступления блогеров на сцену вышел представитель YouTube и рассказал, что платформа будет менять алгоритм таким образом, чтобы помочь авторам избежать выгорания.

Суть в том, чтобы блогер больше не мог работать один. Потому что на платформе теперь продвигаются не короткие пятиминутные видео, а большие программы по 40-50 минут. И публиковать их нужно не ежедневно, а раз в неделю, раз в две недели или даже раз в месяц. А если вы не соберете вокруг себя талантливую команду, создавать такой контент будет сложно.

Так YouTube превратился в телевизор. Те, кто смог быстро перестроиться, выжили и стали еще более популярными. А на платформе появились полноценные шоу с полноценными рекламными интеграциями. Ютуберы стали работать как на телевидении. Рядом с блогером теперь должны быть продюсеры, сценаристы, осветители, операторы, монтажеры.

Я тоже собрал вокруг себя команду, и мы поставили перед собой высокие цели. У нас в разы выросли просмотры, бюджеты съемок и доходы. В команде работает 10 человек, еще 12 человек мы привлекаем время от времени. Сегодня я гораздо успешнее, чем раньше, потому что мне сказали важную вещь: «Вы не должны быть одни».

Ты можешь быть один в TikTok или в Instagram. Но на YouTube нужно работать с командой профессионалов.