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Второй заплыв Oceanman Kazakhstan пройдет в Алматинской области
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Сегодня в 09:29

Второй заплыв Oceanman Kazakhstan пройдет в Алматинской области

Владелец франшизы Oceanman Kazakhstan Ералы Уралов подписал меморандум о проведении второго заплыва на открытой воде в Капшагайском водохранилище.

Он заявил, что на следующий сезон число участников увеличится до 1800 по четырем дисциплинам.

Второй старт заплывов состоится 1-2 июля 2023 года. Предусмотрено по 600 слотов на заплывы HALF OCEANMAN — 5 километров и SPRINT — 1,5 километра и по 300 слотов на полный OCEANMAN — 10 километров и детский заплыв OCEANKIDS — 800 метров.

Источник: tengrinews.kz

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#казахстан #алматы #спорт #заплыв #oceanman
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