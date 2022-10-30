Второй заплыв Oceanman Kazakhstan пройдет в Алматинской области

Владелец франшизы Oceanman Kazakhstan Ералы Уралов подписал меморандум о проведении второго заплыва на открытой воде в Капшагайском водохранилище.

Он заявил, что на следующий сезон число участников увеличится до 1800 по четырем дисциплинам.

Второй старт заплывов состоится 1-2 июля 2023 года. Предусмотрено по 600 слотов на заплывы HALF OCEANMAN — 5 километров и SPRINT — 1,5 километра и по 300 слотов на полный OCEANMAN — 10 километров и детский заплыв OCEANKIDS — 800 метров.

Источник: tengrinews.kz