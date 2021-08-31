Вторая по высоте статуя Будды в мире открылась в Бразилии

Статуя Будды, установленная в дзен-буддийском монастыре Ибирасу на севере бразильского штата Эспириту-Санто, стала второй по величине в мире, уступив только Будде из Лэшаня в Китае.

Конструкция из железа, стали и бетона весит 350 тонн и имеет высоту 35 метров. Она выше, чем статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, высота которой составляет 30 метров, не считая пьедестала.

Статуя уже успела стать туристической достопримечательностью штата, привлекая внимание проезжающих по шоссе неподалеку. По данным монастыря, за выходные на нее приходят посмотреть около 4000 посетителей.

Ограничений по времени для посещения Будды нет, плата за вход тоже не взимается.

Источник: tengrinews.kz