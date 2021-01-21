Всем Tik Tok. Как бизнесу освоиться на территории поколения Z

На прошлой неделе прошел Media Hub от компании Huawei, где мы получили ценную информацию о том, как компаниям зайти в Tik Tok. Делимся с вами основными тезисами.





Элина Кондрашова, руководитель направления Tik Tok в компании Air Media Tеch

Все компании в современном мире гонятся за вниманием пользователей в социальных сетях. У маркетологов есть всего семь секунд для привлечения внимания молодого поколения, это именно то поколение, которое формирует современную культуру. Они уже не так активно сидят в Instagram или YouTube, им нужна была новая площадка, ею стал Tik Tok.

81% поколения Z говорят, что контент бизнеса должен быть интересным, смешным и развлекательным, иначе им неинтересно, им нужны способы и методы.

Tik Tok — это платформа для создания и просмотра коротких вертикальных видеороликов, которая сама подбирает контент для трендов. Здесь создаются челленджи — это методика создания видео, задания с одной и той же механикой, которую нужно повторить на своей странице.

Tik Tok — место, где не стыдно повторять.

Tik Tok — не социальная сеть, это видеоплатформа.

Tik Tok — не приложение для танцев, хотя он меняет культуру танца.

Tik Tok — не музыкальный стриминг, здесь нельзя прослушать трек полностью.

Tik Tok — это стартап, приложению всего два года.

Основные тематики, на которые Tik Tok будет делать акцент в ближайшие годы — гейминг, образование и спорт. Это значит, что платформа будет всячески поддерживать контент такого формата, выводить его в тренды и поощрать своими алгоритмами.

Главная метрика в Tik Tok — количество просмотров. Именно по ней считается, стал ли контент популярным или нет. Сейчас длительность видео в приложении — от 15 до 60 секунд, а средняя продолжительность видеоролика на платформе — от 9 до 16 секунд. Идеальный контент-план для Tik Tok — когда ваш контент на 60% стостоит из трендов и челленджей и на 40% из собственного контента.

В Tik Tok две ленты, одна лента подписок — это видео от аккаунтов, на которые подписаны вы, и лента рекомендаций — видео, которые вам рекомендует Tik Tok, основываясь на анализе вашего поведения. 54% видеороликов в Tik Tok смотрят из ленты рекомендации, у нее нет конца, чем больше вы смотрите Tik Tok, тем лучше и точнее алгоритм будет узнавать вас и рекомендовать контент.





8 рекомендаций для вашего Tik Tok

1. Контент должен быть вертикальным — 9*16, как Stories в Instagram.

2. Контент должен быть живым, а не идеально вылизанным.

3. Нужно быть аутентичными и оригинальными и даже в челленджах привносить свой стиль.

4. Важно использовать популярную музыку для своих видео.

5. Если вы видите повторяющийся контент, значит, это новый тренд. Снимайте так же.

6. Контент должен быть эмоциональным и запоминаться.

7. Нужно снимать много, использовать встроенные инструменты, копировать стиль и визуальные решения пользователей.

8. Добавляйте call to action, чтобы вовлечь пользователей.