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«Все везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США
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Сегодня в 10:40

«Все везде и сразу» стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США

В Лос-Анджелесе прошла 29-я премия Гильдии киноактеров США, где триумфатором стала картина Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта «Все везде и сразу».

Лента забрала награды в четырех основных номинациях: «Лучший актерский состав», «Лучшая женская роль», «Лучший актер второго плана» и «Лучшая актриса второго плана».

Забирая награду, Ке Хюи Куан, заявил, что стал первым азиатским актером, удостоенным награды Гильдии киноактеров США за лучшую второстепенную мужскую роль. Статуэтку за лучшую мужскую роль забрал Брендан Фрейзер.

Лауреаты премии SAG Awards

Лучшая женская роль: Мишель Йео, «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль: Брендан Фрейзер, «Кит»

Лучшая женская роль второго плана: Джейми Ли Кертис, «Все везде и сразу»

Лучшая мужская роль второго плана: Ке Хюи Кван, «Все везде и сразу»

Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Белый лотос»

Лучший актерский состав в комедийном сериале: «Начальная школа «Эбботт»»

Лучшая женская роль в мини-сериале: Джессика Честейн, «Джордж и Тэмми»

Лучшая мужская роль в мини-сериале: Сэм Эллиотт, «1883»

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Дженнифер Кулидж, «Белый лотос»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Джейсон Бейтман, «Озарк»

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Джин Смарт, «Хитрости»

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт, «Медведь»

Лучшее исполнение трюков: «Топ Ган: Мэверик»

Источник: daily.afisha.ru

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