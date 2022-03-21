Все про вузы в США: преимущества, этапы поступления и советы





Зарина Толагаева, 21 год, город — Элленсберг, штат Вашингтон, студентка Central Washington University, @ zarina.seattle





О выборе страны и вуза





Я родом из Алматы, училась в 105 гимназии. Теперь учусь в магистратуре в Central Washington University в США по программе Data Analytics.

Во время учебы в десятом классе я ходила на разные конференции про обучение за рубежом. Изучала особенности, стоимость, атмосферу, уровень заработной платы в разных странах. Выбрала США. Увидела в стране больше всего возможностей, а культура американцев всегда была мне по душе.

О поступлении





Процесс поступления везде одинаковый. Сначала нужно выбрать несколько университетов, куда хотите подать заявку, узнать требования. Чаще всего, на бакалавриат нужно заполнить онлайн анкету, подготовить мотивационное письмо, прикрепить школьные оценки и результаты экзаменов IELTS, TOEFL или Duolingo.

Магистрантам нужны рекомендательные письма, результаты GRE или GMAT. Обратите внимание на результаты экзаменов и мотивационное письмо. Хорошие оценки на бакалавре помогут получить скидку.

Об особенностях обучения в США





Мне нравится метод преподавания в США. В магистратуре я могу сама формировать расписание, выбирать профессоров. Преподаватели приглашают на занятия гостей из разных компаний, что классно для будущего трудоустройства.





В магистратуре студентам некогда ходить на студенческие мероприятия. Фокус в основном на учебе или поиске работы. На бакалавре же больше времени, чтобы вступать в клубы, общаться, развивать навыки.

Рекомендации поступающим





Я рекомендую учиться в Штатах тем, кто осознанно относится к своему будущему. За два или четыре года здесь можно не только учиться, но и стажироваться в разных компаниях.

Амина Кобенова, 21 год, город — Нью-Йорк, студентка NYUAD, @a mina.koben

О выборе страны и вуза





Я учусь на третьем курсе в Нью-Йоркском университете в Абу-Даби. По программе академической мобильности нахожусь сейчас в Нью-Йорке. Моя специальность называется Interactive Media — это смесь программирования и веб-дизайна.

Я выбрала NYU за академические возможности и финансовую помощь. Учеба в Нью Йорке — одна из обязательных программ обмена в учебном заведении. Здесь я могу взять больше классов по специальности, посетить фестивали, связанные с креативным программированием, а также больше узнать про стажировки.

О поступлении





Процесс поступления одинаков для всех университетов в США: заполнение Common Application, сдача экзаменов SAT и IELTS/TOEFL, написание эссе и заполнение документов на стипендии или финансовую помощь. Перед подачей документов важно показать свою заявку с сильной стороны и грамотно составить список учебных заведений.

Об особенностях обучения в США





Нью-Йорк удивил разнообразием возможностей. В этом городе можно найти все, что душе угодно. Например, пойти на кинофестиваль или встречу по карьерным интересам. Посещение мероприятий и общение с огромным количеством людей — главные преимущества обучения здесь.





Недостаток Нью-Йорка — отсутствие безопасности. Нужно быть осторожной в метро, на прогулке, даже на территории кампуса. Никогда не знаешь, что может случиться.

Студенчество в США — интересное время, когда ты еще не взрослый, но уже не ребенок. Каждый может найти что-то по интересам: сообщества, специальные общежития или другие мероприятия. Большинство друзей путешествуют, работают, стажируются. Думаю, мне повезло с окружением, потому что я вдохновляюсь ими каждый день.

Рекомендации поступающим





Каждый должен определиться, что ему нужно от учебы в университете. Если это карьерные и академические возможности, нетворкинг, то учеба в американском университете — хороший вариант. Но это не значит, что в других учебных заведениях нет такой возможности. Есть замечательные примеры ребят, которые учились в Казахстане, Европе и Азии, а теперь открывают компании, занимаются исследованиями и делают другие крутые вещи.

Камила Даутканова, 22 года, город — Лос-Анджелес, штат Калифорния, студентка University of SouthernCalifornia, @kam.ikamiii

О выборе страны и вуза





После окончания школы решила, что хочу стать маркетологом. Мой бакалавриат — «Маркетинговая коммуникация» в университете КИМЭП. Теперь я учусь в магистратуре в University of Southern California в Лос-Анджелесе по специальности Digital Social Media.

Я не рассматривала другие страны, помимо США. Мне нравится свобода выбора и то, что люди здесь разные. Американцы — эмпаты, всегда готовы помочь.

Я открыла рейтинг самых сильных вузов в сфере Public Relations. Первое, что вышло — университет в Амстердаме, второй — University of Southern California. Я посмотрела сайт университета и увидела, что там есть программа Digital Social Media. Это не просто SMM. Специальность заключается в развитии digital сферы в международных компаниях.

Штаб-квартиры всех социальных сетей расположены на Кремниевой Долине, Сан-Франциско либо в Лос-Анджелесе. Когда я рассматривала эту специальность, поняла, что если мне интересен механизм работы социальных сетей, нужно ехать в эпицентр.

О поступлении





Процесс поступления дался нелегко. Наша школа — номер один в мире в сфере журналистики, public relation, digitalsocial media. Поэтому конкуренция высокая.

Какие этапы нужно пройти:

— сдать IELTS, GRE

— заполнить анкету на сайте университета

— написать personal statement

— подать документы на сайт: рекомендательное письмо и резюме

— ждать приглашения на интервью.

Всегда будьте на связи с тем, кто предоставляет информацию по поводу поступления. Я связывалась с директором программы на протяжении года. И поверьте, они всегда рады вам помочь.

Об особенностях обучения в США





Экзамены проходят в формате open book, когда мы можем в любой момент посмотреть презентацию, открыть книгу, чтобы вспомнить термин. Даже прочитав что-то в книге, ты не сможешь ответить на вопрос, пока не поймешь задание. Во время экзамена можно делать cheat sheet — черновик размера А4. Сами экзамены проводятся легко и без давления. Из преимуществ могу назвать diversity.





Студенческая атмосфера в USC сильная. Здесь развит alumni networking. Выпускники подтягивают студентов, которые хотят пройти стажировку.

Я не состою в сообществах, просто наслаждаюсь студенческой жизнью магистрантов. Она сумбурная, каждую неделю происходят какие-то мероприятия.

Рекомендации поступающим





Обучение в США — это крутой нетворкинг. Недавно на занятии выступал вице-президент Dream Works. Еще, в Штатах ты становишься более уверенным. Тебя окружают люди, которые верят в свои силы и навыки. Я заряжаюсь этим, понимаю, что могу все при огромном желании.