Восемь казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Восемь казахстанских вузов попали в предметный рейтинг лучших университетов мира 2023 года QS World University Rankings by Subject 2023, который был опубликован 22 марта.

Присутствие казахстанских вузов в топ-100 предметных рейтингов выросло более чем в два раза, с трех до семи позиций.

Казахстан продолжает наращивать влияние в международном образовательном пространстве, увеличив как количество образовательных программ в предметных рейтингах до 40.

Еще одним достижением казахстанских вузов стал рост присутствия в отраслевых рейтингах, которые охватывают пять широких предметных областей: искусство и гуманитарные науки, инженерные науки и технологии, науки о жизни и медицина, естественные науки, общественные науки и менеджмент.