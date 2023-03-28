Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
vosem-kazahstanskih-vuzov-voshli-v-reyting-luchshih-universitetov-mira
Восемь казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира
97
Главный

Сегодня в 10:20

Восемь казахстанских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мира

Восемь казахстанских вузов попали в предметный рейтинг лучших университетов мира 2023 года QS World University Rankings by Subject 2023, который был опубликован 22 марта.

Присутствие казахстанских вузов в топ-100 предметных рейтингов выросло более чем в два раза, с трех до семи позиций.

Казахстан продолжает наращивать влияние в международном образовательном пространстве, увеличив как количество образовательных программ в предметных рейтингах до 40.

Еще одним достижением казахстанских вузов стал рост присутствия в отраслевых рейтингах, которые охватывают пять широких предметных областей: искусство и гуманитарные науки, инженерные науки и технологии, науки о жизни и медицина, естественные науки, общественные науки и менеджмент.

Источник: baigenews.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #образование #вузы #рейтинг #qsworlduniversityrankings
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Узбекистане создается новая частная авиакомпания — Air Samarkand
925
В Казани появится агрегатор такси «ТаксовичкоФ»
1728
В Киеве запустили приложение с заведениями, у которых есть доставка или take-away
1079
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.