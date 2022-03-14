Вопрос юристу. 5 советов, которые помогут иностранцу открыть бизнес в Казахстане

Пообщались с юристом, партнером юридической компании MG Partners Almaty, и узнали, какие вопросы чаще всего возникают у предпринимателей при открытии бизнеса в Казахстане. Подробные ответы в статье.







Мерует Жунубаева, 25 лет, город — Алматы, партнер юридической компании MG Partners Almaty, @mirazh__





1. Какую форму ведения бизнеса выбрать в Казахстане?





Иностранные граждане могут зарегистрироваться в Казахстане в качестве Индивидуального предпринимателя. Но для этого необходимо иметь резидентство Казахстана — оформить вид на жительство.

Самая распространенная форма ведения бизнеса в РК — Товарищество с ограниченной ответственностью или ТОО. Это самостоятельное юридическое лицо, учредителями которого могут быть как казахстанские граждане и компании, так и иностранные.

Иностранные компании также часто открывают филиалы или представительства на территории РК. Это обособленные подразделения, расположенные вне места его нахождения и осуществляющие функции головной компании. У филиала расширенные полномочия по сравнению с представительством, и у него может быть свой доход.

При этом представительства и филиалы — это не самостоятельные юридические лица. Они остаются частью иностранной компании.

Для россиян самая понятная форма — ТОО. Это аналогия ООО — общества с ограниченной ответственностью.





2. Может ли иностранный гражданин быть директором ТОО? Нужно ли получать разрешение на работу или рабочую визу?





Директором ТОО может быть иностранный гражданин, и для этого не обязательно получать визу или разрешение на работу. Ведь управлять компанией, как и осуществлять трудовую деятельность, можно дистанционно, без постоянного пребывания в РК.

При этом если директор будет находится в стране, то на него, как и на других иностранных сотрудников компании, распространяются правила получения рабочей визы или разрешения на работу.

Разрешение на работу необходимо оформлять всем иностранным гражданам, кроме граждан стран, входящих в таможенный союз ЕАЭС — Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Армения, Кыргызская Республика.

Если учредитель задумался о привлечении иностранного работника, то процедуру оформления следует начать заранее. Из расчета получения разрешения на следующий год, заявлять о потребности в государственный орган следует в текущем году.





3. Кому легче зарегистрировать компанию: иностранному физическому лицу или иностранному юридическому лицу?





В каждом случае свои особенности.

Если компанию открывает иностранный гражданин, то необходимо изначально получить ИИН — индивидуальный идентификационный номер, а уже после приступать к процедуре регистрации.

Для россиян ИИН — аналогия ИНН. Однако ИИН связан практически со всеми сферами жизни лица в Казахстане, а не только с налоговыми органами.

Иностранные граждане — нерезиденты, обязаны оформлять визу категории С5 до открытия компании или покупки существующей компании. Это виза для бизнес-эмигрантов.

На граждан государств, подписавших договор о Евразийском экономическом союзе — Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Кыргызстан, Республика Армения, распространяется безвизовый режим!

Если дочернюю компанию открывает иностранное юридическое лицо, то необходимо изначально получить БИН — бизнес идентификационный номер, а уже после приступать к процедуре регистрации.

Для россиян БИН — аналогия ОГРН.

Соответственно, в данном случае визовый вопрос учредителей исключается.

Дочерняя компания в Казахстане не может быть создана иностранной компанией — головной компанией, в которой всего один учредитель.

Например, гражданин РФ открыл юридическое лицо — ООО, теперь ООО не может единолично открыть компанию в Казахстане, а только совместно с другими физическими или юридическими лицами.





4. Можно ли открыть компанию удаленно, находясь за пределами Казахстана?





Да, вы можете выдать доверенность на представителя — юриста, который сопроводит регистрацию, начиная с подготовительных процедур до открытия счета зарегистрированного юридического лица.

При открытии счета в банке без личного присутствия директора потребуется заверенная нотариально либо апостилированная банковская карточка подписи. Стандартно правом первой подписи в банке наделяется директор, поэтому в банк необходимо предоставлять его данные.

Не исключено, что выбранный вами банк может устанавливать свои правила и не открыть счет без личного присутствия директора. Для этого консультируйтесь с менеджерами заранее.





5. Должен ли быть юридический адрес на момент регистрации ТОО? Можно ли использовать квартиру под офис?





При открытии компании вы должны предоставить регистрирующему органу адрес, по которому будет находиться компания, без подтверждения документами. Юридическим адресом может быть не только офис, но и жилой дом, квартира, любое помещение как в собственности, так и в аренде.

Подтверждением юридического адреса являются договор аренды, договор купли-продажи или иной документ, подтверждающий право пользования помещением.

Если вы планируете арендовать помещение и собственником будет физическое лицо, то необходимо получить нотариальное согласие от собственника на предоставление юридического адреса вашей компании.

Юридический адрес необходим для работы с госорганами. В связи с этим не рекомендуется указывать фиктивный адрес. Отсутствие представителей по юридическому адресу может привести к снятию с НДС, блокировке счетов и другим негативным последствиям со стороны налоговых органов.