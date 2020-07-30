Во что вкладывают деньги успешные девушки, которые ведут бизнес: образование, комфорт, здоровье

Фарангиза Шукашева, 25 лет, город — Алматы, CEO Neupusti.net, CEO ZimaBlue, @gizadiza













О себе и бизнесе

Про деньги

Для меня деньги — это энергия, которая не должна застаиваться

Про будущее

Аяла Конакбаева, 29 лет, город — Алматы, предприниматель, @ ayala_konakbayeva













О себе и бизнесе

Про деньги

Главное, быть информированным — тогда ты будешь готов ко всем ситуациям

Про будущее

Еркежан Жолдасова, 20 лет, Польша, предприниматель, основатель ООО в Европе, блогер, @erkosha













О себе и бизнесе

Про деньги

Жизнь в Европе научила меня инвестировать

Про будущее

До этого работала в найме, в качестве фрилансера или приглашенного консультанта. Но поняла, что работать и создавать в команде гораздо интереснее. Начала нанимать людей, брать более масштабные проекты.Первый — Neupusti.net — площадка для поиска образовательных и карьерных возможностей по всему миру для ребят из СНГ. Также мы помогаем компаниям рекрутить стажеров онлайн. Второй — креативное агентство полного цикла ZimaBlue, где мы занимаемся продвижением онлайн-проектов.Вы получаете и отдаете, и зачастую к вам приходит даже больше.Я стала относиться к ним проще, концентрироваться на том, чтобы прокачать себя.Стараюсь инвестировать в репутацию, нанимать классных людей, создавать крутые проекты. В повседневной жизни вкладываюсь в комфорт и безопасность: жилье, такси, доставка еды.Это приносит много сожалений. Если что-то потерял — обязательно что-то найдешь. Не нужно постоянно оглядываться назад.. Есть и другие — кто не уделяет много внимания обучению. Важен баланс. Любая деятельность, которая помогает чему-то научиться, поможет вам стать лучше в будущем.Нужно замечать что-то проверенное, востребованное и пытаться это улучшить. Всегда можно сделать более интересно и удобно.Мне нравится помогать людям, поэтому я работаю в сфере здоровья. Считаю себя доброй, отзывчивой. При этом я настоящий реалист — мне важно осознавать состояние здесь и сейчас.Когда я жила в США, занималась боксом. По возвращении в Алматы поняла, что здесь нет подобных школ. Захотела популяризировать это направление, чтобы каждый желающий имел возможность попробовать себя в этом виде спорта.Сейчас у нас работает школа бокса, доставка правильного питания. Также я занимаюсь консультациями как диетолог. Основная цель — помогать людям, давать им возможность быть здоровыми.Свобода быть в ресурсе, творить, создавать что-то экологичное для себя и людей.Так как я веган, мой организм требует особого внимания. А здоровье — это то, на чем я никогда не буду экономить.Осознавать и понимать, что сейчас происходит, делать анализ. Возможно, лучше взять паузу, положить деньги на депозит и увеличить свой капитал за счет процентов. Возможно, стоит вложить средства в бизнес, который имеет долгосрочную перспективу. Если вы не специалист в этом, лучше вложиться в консалтинговые компании, которые будут вам помогать. Главное, быть информированным — тогда ты будешь готов ко всем ситуациям.Это поможет не только зарабатывать, но и заниматься любимым делом. IT, онлайн — это главный тренд, за которым будущее. Поэтому стоит идти в эту сферу, создавать крутые сервисы, фишки.Поняла, что мир большой, полон возможностей. Решила, что пора действовать.В 17 лет за месяц заработала 1000 $ и улетела на месяц в Малайзию. Увидела, что, если действовать, обязательно будут результаты.Основное направление бизнеса — оптовая и розничная продажа косметологической продукции. Я получила сертификаты шенгенского стандарта, разрешение на выдачу виз сотрудникам из СНГ и на сотрудничество с топовыми европейскими салонами красоты и магазинами. Перед карантином планировала выходить на американский рынок через Amazon и участвовать в Beauty EXPO Warsaw. Мероприятие и сотрудничество перенесли на осень.Создаю собственное мобильное приложение по достижению целей, которое выходит на IOS в августе.Для меня деньги — это энергия. Слабая или мощная — зависит от действий человека.Не достаточно просто зарабатывать и тратить. Если мы хотим постоянно увеличивать доход, то деньги не должны стоять на месте, они должны работать.Для меня важно окружать себя комфортом. Поэтому раз в квартал я меняю квартиры. До нового года летала лоукостерами, сейчас беру билеты бизнес-класса. Но главное, во что вкладываюсь — это образование. В месяц я приобретаю около 20 тренингов, курсов и консультаций. У меня есть личный коуч, индивидуальный преподаватель по немецкому языку, бизнес-психолог и сотрудники, которым я раз в два месяца покупаю курсы для повышения квалификации.Считала, что деньги должны быть в радость, без контроля. Поняла, что это неправильно, и обучилась финансовой грамотности. Чтобы сохранить бизнес, нужна качественно выстроенная система и подушка безопасности.На мой взгляд, есть три выигрышных навыка будущего: эмоциональный интеллект, видеопродакшн — видеоконтент сейчас везде, а также умение выстраивать сотрудничество, которое поможет вам масштабироваться.