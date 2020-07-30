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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Во что вкладывают деньги успешные девушки, которые ведут бизнес: образование, комфорт, здоровье
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Сегодня в 13:30

Во что вкладывают деньги успешные девушки, которые ведут бизнес: образование, комфорт, здоровье

Фарангиза Шукашева, 25 лет, город — Алматы, CEO Neupusti.net, CEO ZimaBlue, @gizadiza


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О себе и бизнесе


Как предприниматель я развиваюсь примерно три года. До этого работала в найме, в качестве фрилансера или приглашенного консультанта. Но поняла, что работать и создавать в команде гораздо интереснее. Начала нанимать людей, брать более масштабные проекты.

Сейчас у меня два основных проекта. Первый — Neupusti.net — площадка для поиска образовательных и карьерных возможностей по всему миру для ребят из СНГ. Также мы помогаем компаниям рекрутить стажеров онлайн. Второй — креативное агентство полного цикла ZimaBlue, где мы занимаемся продвижением онлайн-проектов.

Главная цель — использовать существующие каналы и возможности максимально эффективно и делать это онлайн.

Про деньги


Для меня деньги — это энергия, которая не должна застаиваться. Вы получаете и отдаете, и зачастую к вам приходит даже больше.

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В последнее время мое отношение к деньгам изменилось. Я стала относиться к ним проще, концентрироваться на том, чтобы прокачать себя.

Перестала экономить на обучении, чтобы в любой сложной ситуации представлять ценность как личность, специалист. Стараюсь инвестировать в репутацию, нанимать классных людей, создавать крутые проекты. В повседневной жизни вкладываюсь в комфорт и безопасность: жилье, такси, доставка еды.

Для меня деньги — это энергия, которая не должна застаиваться


Считаю, что не стоит концентрироваться на том, что мы иногда впустую тратим свое время или деньги. Это приносит много сожалений. Если что-то потерял — обязательно что-то найдешь. Не нужно постоянно оглядываться назад.

Про будущее


Я знаю, что сегодня молодежь тратит много времени на саморазвитие и упускает возможность насладиться юностью. Есть и другие — кто не уделяет много внимания обучению. Важен баланс. Любая деятельность, которая помогает чему-то научиться, поможет вам стать лучше в будущем.

Сейчас в тренде симбиоз онлайна с офлайном. Нужно замечать что-то проверенное, востребованное и пытаться это улучшить. Всегда можно сделать более интересно и удобно.

Аяла Конакбаева, 29 лет, город — Алматы, предприниматель, @ayala_konakbayeva


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О себе и бизнесе


Я диетолог, нутрициолог, предприниматель. Мне нравится помогать людям, поэтому я работаю в сфере здоровья. Считаю себя доброй, отзывчивой. При этом я настоящий реалист — мне важно осознавать состояние здесь и сейчас.

Бизнесом занимаюсь шестой год. Когда я жила в США, занималась боксом. По возвращении в Алматы поняла, что здесь нет подобных школ. Захотела популяризировать это направление, чтобы каждый желающий имел возможность попробовать себя в этом виде спорта.

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В самом начале я делала все методом проб и ошибок, постепенно училась, росла. Сейчас у нас работает школа бокса, доставка правильного питания. Также я занимаюсь консультациями как диетолог. Основная цель — помогать людям, давать им возможность быть здоровыми.

Про деньги


Деньги для меня — это свобода. Свобода быть в ресурсе, творить, создавать что-то экологичное для себя и людей.

В повседневной жизни я трачу больше всего денег на еду и витамины. Так как я веган, мой организм требует особого внимания. А здоровье — это то, на чем я никогда не буду экономить.

Главное, быть информированным — тогда ты будешь готов ко всем ситуациям


Чтобы не потерять деньги и увеличивать капитал, важно обращать внимание на рынок. Осознавать и понимать, что сейчас происходит, делать анализ. Возможно, лучше взять паузу, положить деньги на депозит и увеличить свой капитал за счет процентов. Возможно, стоит вложить средства в бизнес, который имеет долгосрочную перспективу. Если вы не специалист в этом, лучше вложиться в консалтинговые компании, которые будут вам помогать. Главное, быть информированным — тогда ты будешь готов ко всем ситуациям.

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Про будущее


Чтобы быть востребованным, нужно уделять особое внимание тому, что вам нравится, понимать свои сильные стороны. Это поможет не только зарабатывать, но и заниматься любимым делом. IT, онлайн — это главный тренд, за которым будущее. Поэтому стоит идти в эту сферу, создавать крутые сервисы, фишки.

Еркежан Жолдасова, 20 лет, Польша, предприниматель, основатель ООО в Европе, блогер, @erkosha


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О себе и бизнесе


В 13 лет я увидела в интернете рекламу языковых курсов в США. Поняла, что мир большой, полон возможностей. Решила, что пора действовать.

До 15 лет продавала старую технику из дома, несколько раз создавала Instagram-магазины, перепродавала продукцию и материалы, которые покупала на базаре. В 17 лет за месяц заработала 1000 $ и улетела на месяц в Малайзию. Увидела, что, если действовать, обязательно будут результаты.

На первом курсе университета я помогала ребятам поступать в европейские вузы на грант, параллельно проходила дистанционную стажировку в американской компании и подрабатывала уборщицей в отеле Hilton.

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В 20 лет я основала компанию в Европе и зарегистрировала восемь предприятий. Основное направление бизнеса — оптовая и розничная продажа косметологической продукции. Я получила сертификаты шенгенского стандарта, разрешение на выдачу виз сотрудникам из СНГ и на сотрудничество с топовыми европейскими салонами красоты и магазинами. Перед карантином планировала выходить на американский рынок через Amazon и участвовать в Beauty EXPO Warsaw. Мероприятие и сотрудничество перенесли на осень.

Также я веду блоги в Instagram и Telegram. Создаю собственное мобильное приложение по достижению целей, которое выходит на IOS в августе.

Про деньги


Я никогда не понимала выражения «Не в деньгах счастье». Для меня деньги — это энергия. Слабая или мощная — зависит от действий человека.

Жизнь в Европе научила меня инвестировать. Не достаточно просто зарабатывать и тратить. Если мы хотим постоянно увеличивать доход, то деньги не должны стоять на месте, они должны работать.

Жизнь в Европе научила меня инвестировать


Каждые три месяца я повышаю свою планку и уровень жизни. Для меня важно окружать себя комфортом. Поэтому раз в квартал я меняю квартиры. До нового года летала лоукостерами, сейчас беру билеты бизнес-класса. Но главное, во что вкладываюсь — это образование. В месяц я приобретаю около 20 тренингов, курсов и консультаций. У меня есть личный коуч, индивидуальный преподаватель по немецкому языку, бизнес-психолог и сотрудники, которым я раз в два месяца покупаю курсы для повышения квалификации.

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До недавнего времени я не считала расходы и доходы. Считала, что деньги должны быть в радость, без контроля. Поняла, что это неправильно, и обучилась финансовой грамотности. Чтобы сохранить бизнес, нужна качественно выстроенная система и подушка безопасности.

Про будущее


На мой взгляд, есть три выигрышных навыка будущего: эмоциональный интеллект, видеопродакшн — видеоконтент сейчас везде, а также умение выстраивать сотрудничество, которое поможет вам масштабироваться.

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