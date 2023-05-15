Владельцем американского Forbes стал CEO Luminar Остин Расселл

Расселл согласился купить долю в 82%, в том числе принадлежащую семье Форбс часть. Сумма сделки не раскрывается. Гонконгская компания Integrated Whale Media Investments, владевшая 95% акций Forbes с 2014 года, останется миноритарным акционером.
Новый владелец Forbes Global Media заявил, что не планирует участвовать в редполитике издания или влиять на освещение новостей. Он собирается обновить совет директоров и пригласить в него экспертов в сферах СМИ, технологий и искусственного интеллекта.
Источник: incrussia.ru