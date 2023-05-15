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Владельцем американского Forbes стал CEO Luminar Остин Расселл
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Главный

Сегодня в 09:56

Владельцем американского Forbes стал CEO Luminar Остин Расселл

Основатель и генеральный директор компании Luminar Technologies Остин Расселл приобрел контрольный пакет акций в Forbes Global Media. По итогам сделки журнал оценили почти в $800 млн.

Расселл согласился купить долю в 82%, в том числе принадлежащую семье Форбс часть. Сумма сделки не раскрывается. Гонконгская компания Integrated Whale Media Investments, владевшая 95% акций Forbes с 2014 года, останется миноритарным акционером.

Новый владелец Forbes Global Media заявил, что не планирует участвовать в редполитике издания или влиять на освещение новостей. Он собирается обновить совет директоров и пригласить в него экспертов в сферах СМИ, технологий и искусственного интеллекта.

Источник: incrussia.ru

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