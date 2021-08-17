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Райан Рейнольдс сказал, что Disney хочет сиквел «Главного героя»
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Сегодня в 11:42

Райан Рейнольдс сказал, что Disney хочет сиквел «Главного героя»

Райан Рейнольдс поделился в твиттере новостью, что студия Disney хочет продолжения «Главного героя». Эту информацию подтвердил режиссер картины Шон Леви, ретвитнув запись актера.

В американский прокат комедия вышла 13 августа, а кассовые сборы уже перевалили за 10 млн долларов. В ближайшее время 20th Century Studios ожидает роста до 26 млн долларов.

«Главный герой» показывает историю простого парня и девушки, в которую он влюблен. Выясняется, что он всего лишь второстепенный персонаж в видеоигре, и это его не устраивает. Парень пытается превратиться в протагониста и спасти свой город от исчезновения.

Источник: daily.afisha.ru

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