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Исследование: в 2027 году электромобили станут дешевле, чем автомобили на бензине
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Сегодня в 11:09

Исследование: в 2027 году электромобили станут дешевле, чем автомобили на бензине

В 2027 году производство электромобилей станет дешевле, чем производство автомобилей на бензине и дизеле, прогнозируют аналитики BloombergNEF. Это произойдет благодаря снижению стоимости батарей и затрат на организацию выделенных производственных линий, полагают эксперты. Они считают, что благодаря снижению стоимости производства, уже через шесть лет, электромобили будут дешевле для потребителей, чем автомобили на бензине.

По прогнозам консалтинговой компании BloombergNEF, к 2026 году, производство крупных транспортных средств, в том числе электрических седанов и внедорожников, сравняется по стоимости с производством моделей на бензине и дизеле. А в 2027 году электрокарам удастся преодолеть этот порог.

Аналитики полагают, что снижение стоимости производства произойдет за счет постепенного удешевления батарей, а также сокращения затрат на создание производственных линий для электрокаров.

По данным BloombergNEF, эти обстоятельства позволят сделать электромобили более доступными для потребителей, даже независимо от появления каких-либо программ государственного субсидирования.

Источник: incrussia.ru

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#экология #электромобиль #автомобиль #электрокар
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