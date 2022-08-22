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Артисты кыргызского цирка вошли в число лучших на международном фестивале «Эхо Азии-2022»
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Сегодня в 10:08

Артисты кыргызского цирка вошли в число лучших на международном фестивале «Эхо Азии-2022»

Артисты Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева приняли участие в 13 Международном фестивале циркового искусства «Эхо Азии — 2022». И завоевали две бронзовые медали и специальные награды.

Фестиваль проходил в столице Казахстана Нур-Султане.

Акробаты из группы «Аят» под руководством Толокова Фархата получили свою первую бронзовую медаль и специальный приз зрительских симпатий. В группу входят: Токтосун уулу Мухамедали, Ходжаев Жуманазар, Абдыгулов Жумабек, Мусаев Телек.

Группа жонглеров «Алмаз» под руководством Алмаза Алжанова также завоевала бронзовую медаль и путевку на фестиваль, который пройдет в Венгрии. Участники: Оксана Гербекова, Милан Алжанов, Марсель Нигаметзянов, Михаил Толкачев.

Акробатический дуэт «Небо» получил специальный приз шымкентского цирка. Исполнители: Анатолий Илатовский и Александра Белецкая.

Отмечается, что в фестивале «Эхо Азии — 2022» в этом году боролись более 100 артистов из Франции, Израиля, Венгрии, Монголии, Вьетнама, России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.

Источник: kaktus.media

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