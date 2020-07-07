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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Видео со съемок «Мстители: Финал»: Репетиция трюка с Капитаном Америка
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Сегодня в 10:32

Видео со съемок «Мстители: Финал»: Репетиция трюка с Капитаном Америка

Постановщик трюков и режиссер боевика «Тайлер Рейк» Сэм Харгрейв опубликовал в Instagram видео со съемочной площадки блокбастера «Мстители: Финал». Он показал, как на съемках картины его брат, дублер Криса Эванса Дэниэл Харгрейв, объясняет актеру, как будет работать трюк во время финальной схватки с Таносом.




Источник: kinopoisk.ru

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#мстители #трюки #капитанамерика
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