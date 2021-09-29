Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/064/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/064600bb76c64c12e2f207ee31f256c0.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
vending-apparaty-dlya-moyuschih-sredstv-pomogayut-sohranit-ekologiyu
Вендинг-аппараты для моющих средств помогают сохранить экологию
95
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 18:14

Вендинг-аппараты для моющих средств помогают сохранить экологию

Для сторонников вторичной переработки и сокращения количества пластиковых отходов в Нур-Султане установили вендинг-аппарат. Компания refillme официально запустила свою первую торговую точку в магазине EcoShop, по адресу улица Куйши Дина, 23, в которой клиенты могут наполнять свои пластиковые контейнеры моющими средствами и при этом хорошо экономить.

Все, что нужно сделать покупателю, это приехать со своей тарой к аппарату @refillme_kz и оплачивать только необходимые моющие средства, а не их упаковку. refillme позволяет сократить потребительские отходы, а вендинг-аппарат способен наполнять уже имеющуюся тару моющими средствами.

photo5377728130871047382.jpg

refillme предлагает три вида бытовой химии: средство для мытья посуды, гель для стирки белья и жидкое мыло. Производитель данных средств — российский бренд freshbubble. Данная марка отличается экологичностью состава и отсутствием токсичных ПАВ, наносящих вред экологии и коже человека.

Покупая на розлив, вы экономите на упаковке, поэтому ассортимент refillme вполне может конкурировать по цене с аналогичными товарами, представленными в супермаркетах и магазинах. Жидкое мыло в refillme стоит 850 тенге за литр, тогда как это же средство может обойтись покупателю в 1550 тенге в обычном магазине.

Вендинг-аппарат прост в использовании. Необходимо всего лишь выбрать нужное средство, объем и оплатить банковской картой. Аппарат refillme начнет заполнять тару и автоматически отключится, когда контейнер заполнится.

Проект @refillme_kz получил грантовое финансирование в рамках программы Социальные Инновации в Центральной Азии, реализуемый Фондом Евразии, финансируемый USAID.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#экология #нурсултан #переработка #моющиесредства #вендинговыйаппарат
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Шымкентская агломерация поглотит 9 городов
3514
Капитализация Facebook впервые превысила $1 трлн
619
Маск получил первую зарплату в Tesla
1032