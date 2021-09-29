Вендинг-аппараты для моющих средств помогают сохранить экологию

Все, что нужно сделать покупателю, это приехать со своей тарой к аппарату @refillme_kz и оплачивать только необходимые моющие средства, а не их упаковку. refillme позволяет сократить потребительские отходы, а вендинг-аппарат способен наполнять уже имеющуюся тару моющими средствами.
refillme предлагает три вида бытовой химии: средство для мытья посуды, гель для стирки белья и жидкое мыло. Производитель данных средств — российский бренд freshbubble. Данная марка отличается экологичностью состава и отсутствием токсичных ПАВ, наносящих вред экологии и коже человека.
Покупая на розлив, вы экономите на упаковке, поэтому ассортимент refillme вполне может конкурировать по цене с аналогичными товарами, представленными в супермаркетах и магазинах. Жидкое мыло в refillme стоит 850 тенге за литр, тогда как это же средство может обойтись покупателю в 1550 тенге в обычном магазине.
Вендинг-аппарат прост в использовании. Необходимо всего лишь выбрать нужное средство, объем и оплатить банковской картой. Аппарат refillme начнет заполнять тару и автоматически отключится, когда контейнер заполнится.
Проект @refillme_kz получил грантовое финансирование в рамках программы Социальные Инновации в Центральной Азии, реализуемый Фондом Евразии, финансируемый USAID.