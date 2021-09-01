В Японии создали комнату, которая заряжает смартфоны и ноутбуки по воздуху без проводов

Команда исследователей из Токийского и Мичиганского университетов разработала метод передачи энергии по воздуху, с помощью которого можно превратить целые здания в зоны беспроводной зарядки устройств. В качестве демонстрации ученые создали «зарядную комнату» размером 3х3х2 метра, в любой точке которой можно без проводов использовать вентиляторы, лампы и разряженные смартфоны.

Опытная «зарядная комната» способна подавать в любое место не менее 50 ватт мощности с помощью магнитных полей. Энергию передают сосредоточенные конденсаторы в полостях стен — они создают два трехмерных магнитных поля, которые покрывают весь объем комнаты, включая углы.

Ученые считают, что созданную систему можно масштабировать как по мощности, так и по размерам — например, построить медицинскую палату или промышленный цех, внутри которых часть оборудования будет работать без проводов.

Источник: vc.ru